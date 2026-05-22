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Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
La huelga indefinida de profesores encara una nueva jornada con unas negociaciones paradas tras varios días de negociaciones
Un fugaz encuentro de solo 12 minutossirvió para dinamitar, aun más, el entendimiento entre la Conselleria de Educación y los docentes valencianos; y para llevar la huelga indefinida a un nuevo punto: el de la ruptura total de puentes y de diálogo entre ambas partes. Los cinco sindicatos asistentes le dieron una doble negativa al ultimátum de la Generalitat al negarse a firmar el acuerdo y al rechazar desconvocar el paro. La respuesta de la consellera Carmen Ortí fue levantarse de la mesa y dar por finalizado el encuentro y, por el momento, su acción ha roto el diálogo porque no hay fecha para seguir negociando.
Hoy, una nueva manifestación de docentes recorrerá el centro de València hacia el Palau de la Generalitat
Redacción Levante-EMV
Manifestación por la huelga de Educación en València hoy viernes 22 de mayo: horario y calles cortadas al tráfico
La huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana encara hoy una nueva jornada de paros sin llegar a un acuerdo con Educación. Coincidiendo con el décimo día de la huelga indefinida que mantiene el profesorado, el centro de la ciudad se ha visto afectado por el avance de ocho columnas de manifestantes que han confluido hacia el Palau de la Generalitat y la Plaza de la Virgen.
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Redacción Levante-EMV
Educación cifra en un tercio del profesorado el seguimiento de la huelga superada la semana de movilizaciones
Superada la primera semana de huelga indefinida de los maestros y profesores de secundaria de la enseñanza pública valenciana, la Conselleria de Educación cifra el seguimiento de los paros en un tercio de los docentes. Como media diaria, la huelga habría sido secundada por el 31,62 % del personal docente, si bien ha tenido un éxito muy dispar en cada jornada, según los propios datos de la Generalitat. Si se considera que la plantilla pública de profesores asciende a 77.700 profesionales, serían poco más de 24.500 los que habrían decidido, por término medio, no acudir a su puesto de trabajo en las primeras ocho jornadas de paro.
Marta Rojo
Un total de 270 direcciones de centros han presentado ya su dimisión ante sus consejos escolares
Un grupo de docentes que pertenecen a los equipos directivos de centros de toda la Comunitat Valenciana han aparecido este jueves en la concentración convocada ante las Corts Valencianes con una caja verde. En ella, había pegadas unas palabras: “dimissió equips directius”. La caja contenía los escritos de dimisión de 270 personas: directores, jefes de estudios, vicedirectores. Todas esas personas han firmado ya esos documentos y los han presentado ante sus claustros y sus consejos escolares. Pero para que esa medida de presión en apoyo a la huelga indefinida en la educación pública sea efectiva, falta un paso: deben registrar las dimisiones en Conselleria, y la administración debe aceptarlas.
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Marta Rojo
Una nueva manifestación educativa recorrerá València el sábado
Los sindicatos de docentes han convocado para este sábado otra gran manifestación que recorrerá la ciudad de València esa tarde. Será a las 18 horas y saldrá desde la plaza de San Agustín. Desde ese punto, recorrerá toda la zona central de la ciudad: desde la calle Xàtiva pasando por Colón, Porta de la Mar, el Palau de Justicia, la calle la Paz, San Vicente hasta llegar a la casa consistorial.
Mónica Ros
Convocan la segunda Gran Manifestación educativa en València
Con las negociaciones en punto muerto, los sindicatos acaban de convocar la que será la segunda manifestación educativa en València. La cita será el 23 de mayo a las 18 horas en la plaza de san Agustín.
Mónica Ros
Los profesores de FP se plantan en Valencia: "Suprimen ciclos públicos para dárselos a la privada"
Los jóvenes que quieren estudiar Formación Profesional (FP) deben tener las mejores notas o el bolsillo repleto de billetes. Y es que la oferta pública se reduce en detrimento de la empresa privada, que sí aumenta la oferta. Así lo denuncian desde el Grupo por los recortes de FP, formados por docentes que quieren escenificar esta mañana cómo se reducen las plazas pública y cómo aumentan aquellas que implican un negocio.
El clamor de la educación especial infantil
Ruth trabaja en el centro Raquel Payà de València y, junto a compañeros del mismo CEIP, ha venido a reclamar que la educación especial infantil deje de ser la gran olvidada de la educación pública.
Habla de “servicios mínimos abusivos”. “Quiero empezar reconociendo que mis compañeras lo están intentando pero no pueden llegar” a hacer huelga, dice. “Necesitamos más manos, no somos suficientes, queremos dignidad, estamos pidiendo dignidad en el siglo XXI”, ha reivindicado. “No solo cambiamos pañales, somos función educativa, somos personal no docente pero de atención educativa”, añade. En este sentido, Ruth pide “una reclasificación ya”: “Tenemos formación. Las compañeras de 0 a 3 también están formadas pero ellas ya lo están consiguiendo y especial lo necesita ya”, concluye.
Marta Rojo
Belarra: “Es absolutamente insostenible y el Consell no da respuestas”
Para Maite Pérez, secretaria general de Podemos en la Comunitat Valenciana, la situación de la educación pública valenciana es “absolutamente insostenible” y el Consell “no da respuestas”. “Es absolutamente insuficiente, es insultante que se planteen cosas que no resuelven las necesidades”, dice. Cree que si la consellera no es capaz de dar respuestas “debe dimitir”. Pérez ha acompañado a Ione Belarra, que ha manifestado, por su parte, que la educación pública “ha dicho basta después de 16 años de sueldos congelados, de ratios imposibles”. “Lo único que están pidiendo los trabajadores es trabajar con dignidad”, ha resumido.
Diego Aitor San José
Las protestas del profesorado se cuelan en el pleno de las Corts. "Per la educació pública",
Las protestas del profesorado se cuelan en el pleno de las Corts. "Per la educació pública", han gritado tres manifestantes desde la tribuna de invitados irrumpiendo en mitad del debate parlamentario. Ha sido inmediatamente después de que hablara la consellera de Educación, Carmen Ortí. "Consellera, dimisión", ha gritado la oposición en pleno, entre palmas y golpes a los escaños, un cántico que se ha ido repitiendo reiteradamente en la sesión. Las tres manifestantes han sido expulsadas de la cámara autonómica por parte del personal de la misma.
UGT llama a la Conselleria a “reflexionar”
En cuanto a UGT, Maite Tarazona llama a la Conselleria a “reflexionar”, como dijeron ayer que harían. “Esperamos que estén reflexionando y que quieran empezar otra vez porque tenemos muchas propuestas para seguir negociando”, dice Tarazona. Sobre el abrumador “no” a la propuesta, recuerda que no era la opinión de los sindicatos sino que se sometió a consulta del profesorado.
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- La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
- Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
- Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
- Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
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