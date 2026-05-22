Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana

Un fugaz encuentro de solo 12 minutossirvió para dinamitar, aun más, el entendimiento entre la Conselleria de Educación y los docentes valencianos; y para llevar la huelga indefinida a un nuevo punto: el de la ruptura total de puentes y de diálogo entre ambas partes. Los cinco sindicatos asistentes le dieron una doble negativa al ultimátum de la Generalitat al negarse a firmar el acuerdo y al rechazar desconvocar el paro. La respuesta de la consellera Carmen Ortí fue levantarse de la mesa y dar por finalizado el encuentro y, por el momento, su acción ha roto el diálogo porque no hay fecha para seguir negociando.

Hoy, una nueva manifestación de docentes recorrerá el centro de València hacia el Palau de la Generalitat