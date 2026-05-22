Un total de 270 direcciones de centros han presentado ya su dimisión ante sus consejos escolares

Un grupo de docentes que pertenecen a los equipos directivos de centros de toda la Comunitat Valenciana han aparecido este jueves en la concentración convocada ante las Corts Valencianes con una caja verde. En ella, había pegadas unas palabras: “dimissió equips directius”. La caja contenía los escritos de dimisión de 270 personas: directores, jefes de estudios, vicedirectores. Todas esas personas han firmado ya esos documentos y los han presentado ante sus claustros y sus consejos escolares. Pero para que esa medida de presión en apoyo a la huelga indefinida en la educación pública sea efectiva, falta un paso: deben registrar las dimisiones en Conselleria, y la administración debe aceptarlas.

Es decir que, en la práctica, no han acabado de dimitir y, ahora, deben seguir ejerciendo su cargo en funciones -como dicten los servicios mínimos- hasta que sea aceptada. Lo cierto es que cabe la posibilidad de que la dimisión sea rechazada por la Conselleria. Pero el primer paso de todos es que esas firmas lleguen a su destino: el departamento de Educación.

Ya la semana pasada en un acto en Picanya anunciaron que la intención es que la dimisión fuera en bloque y que todos los equipos directivos renunciaran a la vez. Y no son todos pero son muchos los que ya han firmado ese documento de renuncia: un total de 270 integrantes de equipos directivos de centros educativos de la Comunitat Valenciana.

"Con la cabeza bien alta y por dignidad"

Como Jaume Olmos, director del CRA Benavides Quart de les Valls, muchos llevaban este jueves sus escritos de dimisión en carpetas o en la mano aunque finalmente han acabado en la caja común. La idea que llevaban inicialmente era que la consellera saliera del pleno de las Corts y los recibiera, aunque no les ha sorprendido demasiado que no fuera así. Indicaba Olmos que prefería no presentar un papel de forma tan “fría” sino que Ortí les escuchara.

Olmos hablaba de muchas carencias a nivel de infraestructuras, de personal, y de posibilidad de atender al alumnado. Las dimisiones las presentan, decía, “con la cabeza bien alta, por dignidad y por coherencia”. “Sabemos que lo estamos haciendo por nuestro alumnado”, aladía. La decisión es irrevocable, lo que queda por ver es cómo y cuando se formalizará y sobre todo cuándo tendrá efecto, si es que llega a tenerlo.

Jaume Olmos, director del CRA de Benavites en la concentración ante las Corts / Redacción Levante

El proceso de dimisión

Porque el procedimiento para dimitir de la dirección de un centro escolar es algo complejo. El primer paso es que el miembro del equipo directivo presente su dimisión ante el claustro, es decir, ante el conjunto del profesorado de un centro. Una vez aceptada, esa dimisión pasa a ser comunicada ante el Consejo Escolar, que también la debe firmar. Hasta este punto ha llegado el proceso para los 270 que han llevado este jueves sus dimisiones a las Corts.

Pero el trámite no acaba ahí. A través de un acto administrativo, esas dimisiones deben presentarse ante la Conselleria de Educación, que puede o no aceptarlas. Hasta que las acepten, si ocurre, seguirán, por tanto, en funciones. La idea de los equipos directivos era acudir este jueves a la Conselleria para dejar los documentos pero querían hacerlos acompañados de sus respectivos claustros en señal de apoyo. Como el número de personas iba a ser considerable, pidieron permiso para concentrarse allí y no se les concedió.

Así que pensaron que podrían entregar esas firmas el registro de las Corts al tratarse de otra institución pública. Olmos y otros directores han podido entrar en el parlamento y llegar al registro pero no han podido presentar las dimisiones; se les ha informado que deben hacerlo en la administración a la que se dirige su escrito, es decir, la Conselleria. Están por tanto a la espera de que les permitan acudir.

“Nosotros conocemos nuestros centros de arriba abajo, conocemos todas las realidades. Conocemos lo que cada niño y cada niña está sufriendo día a día porque no tiene el recurso que necesita, conocemos a nuestras familias, lo que están sufriendo ellas también. Conocemos a nuestros compañeros y compañeras, que lo único que tienen muchas veces son ganas de llorar porque no pueden hacer bien su trabajo”, ha defendido Olmos.

Pancarta de 'Equips directius combatius' en la protesta ante las Corts / Francisco Calabuig

En este sentido, ha pedido a la Conselleria que se reúna con ellos y los escuche: “Hemos sido capaces de reunirnos 300 equipos directivos, organizándolo en 48 horas, en un fin de semana. Somos maestros de pueblos, que no somos nada, ni tenemos dinero, ni partidos políticos detrás, nada”.

¿Qué supondría una dimisión en bloque?

De cumplirse todos los trámites y los pasos, de aceptar finalmente la Conselleria esas dimisiones, estas tendrían un impacto directo en la organización del final de curso y, sobre todo, en la preparación del siguiente. Según advierten expertos consultados por Levante-EMV en el sistema educativo público valenciano y el funcionamiento interno de los centros, las direcciones no solo asumen tareas de representación, sino que coordinan buena parte de los procesos administrativos y académicos que permiten cerrar el curso escolar y abrir el siguiente con normalidad.

De aceptarse las de estas 270 personas inmediatamente, uno de los primeros ámbitos afectados sería la evaluación. No se trata únicamente de Segundo de Bachillerato, sino de todos los cursos. Las sesiones de evaluación requieren una organización previa por parte de los equipos directivos, que coordinan calendarios, grupos, profesorado y tutores. Afectaría en Primaria pero, en Secundaria, la complejidad aumenta porque cada grupo puede tener once o doce docentes distintos y algunos institutos superan el millar de alumnos.

Pero, sobre todo, la situación podría comprometer los procesos de admisión y matrícula. Aunque las familias presentan sus solicitudes en estas fechas, la gestión administrativa se concentra a finales de junio y durante el mes de julio. Sin equipos directivos plenamente operativos, advierten las mismas fuentes, no se podría garantizar con normalidad la admisión.

Además, julio es un mes clave para organizar el curso siguiente. Los equipos directivos diseñan horarios, estructuran grupos y distribuyen al profesorado en función de las necesidades del colegio e instituto. En Secundaria y Bachillerato, aunque la adjudicación del profesorado corresponde a la Conselleria de Educación, una vez se establece qué docente va a cada centro, todo lo que sigue a esa decisión cuelga de los equipos directivos. De no solucionarse el conflicto laboral entre Conselleria y sindicatos, el proceso para iniciar un nuevo curso podría ser caótico.

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Pero no está garantizado que ocurra. La Conselleria tiene margen para no aceptar las dimisiones o para mantener a los equipos actuales en funciones hasta que se nombren nuevos responsables. De hecho, a la vista de cómo se está desarrollando la negociación y de cómo la huelga indefinida está tensionando el final de curso, parece la opción más probable.