Unanimidad en la Junta Rectora de l'Albufera: "Es insostenible que sigan llegando vertidos de aguas residuales al lago"

El vertido de aguas residuales sigue siendo "el principal problema" del Parc Natural de l'Albufera, sobre todo año y medio después de la dana del 29-O. No es una situación nueva, pero se ha refrendado este viernes en la reunión de su Junta Rectora, donde la mayoría de entes participantes han coincidido en que es un tema urgente, que debe abordarse con premura. Por eso, han decidido conminar a todas las administraciones implicadas en el saneamiento del paraje protegido a participar en una reunión específica, en la que se establezca un calendario de acciones conjuntas y concretas. "El nivel de eutrofización (exceso de nutrientes) es el principal factor -, explican distintas fuentes presentes en la reunión-. Es insostenible que sigan llegando vertidos de aguas residuales al lago".

Reunión de la Junta Rectora de l'Albufera. / GVA

De hecho, la situación ambiental del humedal ha empeorado desde la dana y la alta carga orgánica, proveniente de algunas de las acequias de la zona nord-oeste, sigue sin revertirse, como inciden desde Acció Ecologista Agró. Algo que refleja la Memoria de gestión de 2025, que recoge peores niveles de nitratos y fosfatos, entre otros. "No se están haciendo las cosas que se deberían", apunta Eva Tudela.

Más nitratos y plaguicidas en las acequias Unas de las causas del aumento del eutrofia es la llegada de nitratos, que comenta la ecologista. Los más elevados se han detectado en las acequias del sur y, especialmente, en las del oeste: en la Font de Mariano y en el barranco de Beniparrell. El informe pone el foco en el glifosato porque su concentración es siete veces mayor que la establecida en las Normas de Calidad Ambiental (NCA). Tampoco ayuda la alta presencia de plaguicidas. En el año 2025, se ha detectado la presencia de 10 plaguicidas diferentes, con el bentazona como el más elevado, llega al 87 %. La situación es más preocupante en las acequias porque, en ellas, el número de pesticidas detectados se dispara hasta los 38; la bentazona es también el más abundante. Por acequias, es la de Campets donde se detectó un máximo de 785 miligramos por litro. Su presencia aumenta significativamente en los meses de julio y agosto con una media de 17 mg/l en el lago.

Se requiere, por tanto, una solución integral y, aunque la Administración tiene en marcha algunas obras de saneamiento, no se están realizando todos los avances posibles. Una de estas medidas, no la única, es la puesta en marcha de los tanques de tempesta. Una infraestructura cuya puesta en marcha sigue sin plazos ya que la dirección general de Industria de la Generalitat tiene pendiente autorizar su puesta en marcha. Una vez se de el visto bueno, su plazo de finalización es de medio año. La Conselleria de Medio Ambiente, tras la petición de los presentes, se ha comprometido a "apremiar" a Industria para hacer realidad una medida "prioritaria" para la recuperación ambiental del parque natural.

Los diques situados en paralelo a la V31 no es la única tarea pendiente para las tres administraciones; faltan otras intervenciones como el baipás de Favara o el aislamiento de las edificaciones del humedal, que no están conectadas a las depuradoras y siguen vertiendo sus aguas residuales al lago. "Si no actuamos ahora [...], una generación entera de valencianos habrá nacido y muerto sin ver la Albufera transparente", recoge el documento. Se trata de un fragmento del texto introductorio del libro-resumen de las II Jornadas de la Comisión Científica de l'Albufera, celebrada entre el 26 y el 27 de noviembre del pasado año.

Objetivo: evitar aguas negras

Otra de las decisiones adoptadas en la Junta Rectora ha sido anticipar la quema de la paja del arroz "lo máximo posible", antes de la temporada de lluvias del otoño. Es algo que la Generalitat ya asumió que tocaría hacerlo después de que el año pasado se produjeran episodios de aguas negras porque las tempranas precipitaciones de finales de septiembre y principios de octubre aceleraron la putrefacción de los residuos del arroz; un proceso acelerado por las altas temperaturas. Las medidas pasan por reforzar el dispositivo de recogida de la paja de forma gratuita para los agricultores. "Se ha planteado y la mayoría de entes está a favor -, explican fuentes de la conselleria-, aunque los ecologistas han insistido en que la quema no debe de ser la única solución al respecto". Los colectivos ambientales reclaman medidas adicionales como más aportes o activar los motores. La quema, insisten, "tiene un impacto ambiental en los municipios limítrofes" con los campos de arroz y que, en el pasado, han generado capas de humo sobre estas localidades. "Tenemos que evitar esta problemática, así como la de las aguas negras -, esgrime Tudela- y el asunto de la paja del arroz se ha de abordar de forma seria".

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