La UPV abre el puente académico con China

Es el inicio de una nueva era para el sistema universitario español. Una puerta a la excelencia académica internacional que ha abierto la Universitat Politècnica de València (UPV) tras inaugurar el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el primer centro en impartir docencia universitaria oficial de manera presencial en el extranjero. El BVPI es fruto de la colaboración con la Beihang University, la número 1 del mundo en Ingeniería Aeroespacial.

El nuevo campus de la UPV, inaugurado el 16 de octubre de 2025, está ubicado en Hangzhou, a 170 km de Shanghái, e iniciará las clases en septiembre con 4 nuevos grados, 6 másteres universitarios y 4 programas de doctorado, centrados en tres ramas del conocimiento: telecomunicaciones, ingeniería informática e inteligencia artificial, e ingeniería aeronáutica. El idioma de impartición será enteramente en inglés.

Hangzhou, el Silicon Valley asiático

La ciudad de Hangzhou, de 12 millones de habitantes, es uno de los principales polos de innovación tecnológica del país. Conocida como la Silicon Valley china, acoge las sedes de algunas grandes corporaciones mundiales como Alibaba, DeepSeek, TikTok o Unitree.

El BVPI iniciará las clases a principios de septiembre (el calendario académico será similar al español) y, en su etapa inicial, se prevé que albergue hasta 2.000 estudiantes.

El BVPI cuenta con una residencia para estudiantes de 2000 plazas con la opción de alojarse en una habitación individual o compartida. El coste de la habitación compartida es de 250 euros al año.

Oferta de plazas

El ambiente en el aula será multicultural, con alumnado y profesorado españoles y chinos, e incluso de otras nacionalidades. Las sesiones se impartirán enteramente en inglés y la metodología se basará en un sistema de aprendizaje enfocado en la realización de proyectos evaluados de manera continua.

En el primer año de implantación, la oferta de plazas para el alumnado español varía en función del programa. En el caso de los grados, el 33% de las vacantes (25 plazas del total de 75) son exclusivas para estudiantes procedentes del sistema educativo español.

Por su parte, cada uno de los seis másteres ofrece 45 plazas de nuevo ingreso, de las cuales 9 están reservadas para la inscripción española.

Miembros de la Beihang University. / UPV

Uno o dos títulos, a elección del estudiante

En el caso de los másteres, al cursar un primer año en el campus de Hangzhou, el alumno obtendrá el título de la UPV, oficial a todos los efectos en España. Además, existe la posibilidad de añadir un segundo curso, también en el campus de Hangzhou, para conseguir el título de la Beihang University, que figura entre las 35 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghái en las diferentes áreas que imparte.

De esta manera, el estudiante adquirirá un perfil profesional internacional de gran impacto, con capacidad para desenvolverse en contextos interculturales y un enfoque práctico, pensado para liderar sectores estratégicos globales.

La apertura de los plazos de inscripción permitirá calibrar la demanda de estos estudios. Por lo pronto, 220 docentes de la UPV se han postulado para participar en el proyecto y viajar a China con el fin de impartir alguna asignatura en el BVPI.

Es el caso de Ivana Gasulla, profesora especializada en fotónica, y David López, quien además ejercerá de decano del BVPI. En palabras de López, «es inimaginable lo que ofrece este campus. Impresiona el equipamiento para investigar. Hay lo mejor que el dinero puede comprar». Por su parte, Gasulla confiesa que no dudó ni un instante en dar el paso: «a quien se lo esté pensando, docente o estudiante, solo le diría: ¿te lo vas a perder?»

Titulaciones

La oferta académica de la UPV incluye cuatro grados internacionales impartidos íntegramente en inglés: Communication Networks and Systems, Computer Science and Technology, Intelligent Manufacturing y Robotics Engineering. Estos programas están orientados a áreas estratégicas vinculadas a las telecomunicaciones, la informática, la automatización industrial y la robótica avanzada.

Asimismo, en el ámbito de posgrado, el campus ofrecerá seis másteres universitarios especializados en sectores tecnológicos de alta demanda internacional: Aerospace Systems, Artificial Intelligence Technologies, Wireless Communications, Computer Science and Technology, Robotics Engineering e Intelligent Manufacturing. La formación combinará un enfoque práctico, internacional y orientado a la innovación.

El campus

El nuevo campus del BVPI cuenta con unas instalaciones de 770.000 metros cuadrados y un entorno universitario marcadamente internacional, con presencia de estudiantes de 140 nacionalidades distintas. El complejo dispone además de una residencia exclusiva para el alumnado del BVPI con capacidad para 2.000 plazas. El precio de la habitación parte de 250 euros al año.

Las instalaciones incluyen laboratorios de última generación, modernas infraestructuras deportivas y servicios de orientación académica y profesional para acompañar al alumnado durante su formación. El campus también destaca por su vida universitaria, con más de 100 asociaciones estudiantiles y un centro de idiomas en el que se imparten español, chino e inglés.