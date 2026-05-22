La valenciana ingresada en el Gómez Ulla podrá pasar las últimas dos semanas de cuarentena en casa

Sanidad actualiza su protocolo frente al brote de hantavirus, que entró en el crucero 'MV Hondius' el pasado mes de abril y ha dejado por el momento tres personas fallecidas. De los 14 españoles que se encuentran ingresados en el hospital madrileño Gómez Ulla guardando cuarentena, 13 han dado negativo en todas las pruebas PCR realizadas.

El Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) ha actualizado el protocolo de seguimiento del brote, que ha sido también aprobado por la Comisión de Salud Pública, para permitir que los contactos sin síntomas completen la cuarentena en sus domicilios tras un periodo inicial de seguimiento hospitalario.

Cuarentena en casa

La actualización del protocolo establece que las personas que hayan permanecido asintomáticas y con resultados negativos en las PCR realizadas durante los primeros 28 días de cuarentena hospitalaria podrán continuar el seguimiento en sus domicilios hasta completar el periodo máximo de incubación, que está fijado en 42 días. Es decir, los 13 españoles ingresados que se han mantenido negativos en las pruebas y no han tenido síntomas compatibles con una infección por hantavirus, como la oceanógrafa valenciana Aitana Forcén, podrán ir por fin a sus domicilios a terminar de pasar los últimos 14 días del periodo de cuarentena desde sus hogares.

El protocolo señala que esta modalidad únicamente podrá realizarse cuando la vivienda reúna las condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria. Entre los requisitos establecidos se incluye disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, así como garantizar comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o internet.

En aquellos casos en los que las condiciones del domicilio o del entorno familiar no permitan asegurar estas medidas, las autoridades de Salud Pública de las comunidades autónomas deberán habilitar recursos alternativos para garantizar una cuarentena segura.

A casa en ambulancia

La revisión incorpora además las condiciones específicas para los traslados desde el hospital hasta el domicilio. El protocolo establece que estos desplazamientos deberán realizarse mediante transporte sanitario convencional, evitando en todo momento el uso de transporte público. Durante el trayecto, tanto la persona en seguimiento como el conductor deberán utilizar mascarilla FFP2 y realizar higiene de manos antes y después del desplazamiento. Además, el conductor permanecerá separado físicamente de la persona trasladada y se evitarán paradas innecesarias durante el recorrido.

Será la Generalitat la responsable del seguimiento

El nuevo protocolo establece que las autoridades de Salud Pública de cada comunidad autónoma, la Generalitat Valenciana en el caso de Aitana Forcén, serán responsables del seguimiento diario de la cuarentena domiciliaria. Durante este periodo deberán realizarse dos controles diarios de temperatura y notificarse inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia.

Prevención para convivientes

Asimismo, el protocolo establece medidas de prevención e higiene tanto para las personas en seguimiento como para sus convivientes, incluyendo el uso de mascarilla FFP2 en espacios compartidos, limitación de visitas, distancia interpersonal y pautas específicas de limpieza y gestión de residuos. Mientras las personas permanezcan asintomáticas durante el seguimiento domiciliario, no será necesario realizar PCRs de seguimiento adicionales.

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El protocolo continuará sujeto a revisión y actualización permanente en función de la evolución epidemiológica del brote y de la evidencia científica disponible.