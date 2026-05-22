Varias vías de acceso a València registran retenciones: la V-30, A-3 y Pista de Silla son las más afectadas

La circulación en el área metropolitana de Valencia está registrando este viernes, 22 de mayo, una jornada de tráfico denso y retenciones significativas en los principales accesos a la capital, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las complicaciones afectan a las arterias críticas de entrada y salida, con los siguientes puntos de mayor congestión:

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