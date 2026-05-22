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Varias vías de acceso a València registran retenciones: la V-30, A-3 y Pista de Silla son las más afectadas

Las mayores complicaciones se concentran en vías como la V-30, la A-3 y la Pista de Silla, especialmente en los accesos hacia Valencia.

Congestión de la V-30.

Congestión de la V-30. / DGT

Redacción Levante-EMV

La circulación en el área metropolitana de Valencia está registrando este viernes, 22 de mayo, una jornada de tráfico denso y retenciones significativas en los principales accesos a la capital, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Las complicaciones afectan a las arterias críticas de entrada y salida, con los siguientes puntos de mayor congestión:

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  • V-30: La circulación es lenta a la altura de Valencia y Mislata (puntos 7.3 al 10.0), así como en el entorno de Quart de Poblet (puntos 12.7 al 11.0).
  • V-31: Se registran retenciones importantes en dos tramos: entre Sedaví y Valencia (puntos 11.1 al 13.0) y en la zona de Albal-Catarroja (puntos 6.8 al 8.4).
  • A-3: El tráfico es denso en el tramo comprendido entre Quart de Poblet y Mislata (puntos 349.0 al 351.0), dificultando la entrada a Valencia.
  • CV-36: Se reporta congestión en el tramo comprendido entre los puntos 1.0 y 0.1.
  • A-7: Se han formado colas a la altura de Picassent, en sentido hacia Alicante.

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