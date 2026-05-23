Abel Caballero a ritmo de C.Tangana por el Celta de Vigo
El alcalde se ha emocionado al ser invitado a subir al escenario con el himno de su equipo de fútbol
El paso de Abel Caballero por València para apoyar la candidatura de Pilar Bernabé ha dejado buenas anécdotas durante el fin de semana. El alcalde de Vigo fue el invitado oficial en el acto del 'esmorzar' popular y el 'no-mitin' organizado por la candidata en l'Hort de Senabre. Un evento que quiso distanciarse de los tradicionales parlamentos políticos y hacerlo más ameno y distendido, con la actriz Pepa Cases como moderadora del acto.
De ahí que la organización pusiera música a la jornada con Martlenders, nombre artístico de la abogada y activista Marta Sans que supo cómo animar a los socialistas y los 'esmorzadors i esmorzadores' con cada una de las canciones que eligió para el repertorio. Tanto es así que cuando Abel Caballero fue llamado para subir al escenario, Sans fue a lo seguro pinchando 'Oliveira Dos Cen Anos', el himno oficial del Celta de Vigo escrito por el artista -y aficionado del club- C. Tangana.
Esta banda sonora empujó a Caballero y aseguró, cuando cogió el micro, que "esta noche [el sábado] el Celta va a ganar". "València y Vigo están unidas porque serán sedes del mundial", ha dicho el alcalde, quien se ha emocionado al escuchar las 'pandeiretas', los 'tamboriles', las requintas y las gaitas gallegas en el Mediterráneo.
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