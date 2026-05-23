«Somos una ciudad generadora de talento y por eso nuestra apuesta por la Mostra es total»

Alcoy se convertirá del 1 al 4 de junio en el epicentro del teatro valenciano con la XXXV Mostra de Teatre. Fiel a su apuesta por las artes escénicas, pero con un importante recorte presupuestario por parte de la Generalitat, la Mostra cuenta con una programación variada que incluye todo tipo de géneros. Además, se siguen reforzando los espectáculos en la calle para acercar el teatro al gran público.

Esta nueva edición es muy esperada por los profesionales y el gran público ¿Cómo han trabajado para preparar la XXXV Mostra de Teatre d’Alcoy?

Hemos preparado la Mostra de Teatre d’Alcoy con mucha ilusión, pero también con mucha preocupación. Podemos decir que la Mostra resiste a pesar de los recortes de la Generalitat, ya que los últimos meses hemos visto como el gobierno autonómico ha eliminado más del 30% de su aportación económica, y condicionado a la aprobación de su presupuesto. Esto ha obligado al Ayuntamiento a redoblar sus esfuerzos para seguir adelante con la Mostra, que será punto de encuentro entre profesionales y público, y que es la cita más importante del sector en todo el territorio valenciano.

Todo esto para ofrecer una programación diversa y de calidad. ¿Qué podemos esperar de esta edición?

Debemos destacar que la Mostra cada vez genera más interés, y este año se ha multiplicado por cuatro el número de candidaturas recibidas para formar parte de la programación, pasando de 127 en 2024 a 670 este año. Entre todas ellas, son 19 las seleccionadas, donde hay todo tipo de espectáculos. Contamos con teatro familiar, para adultos y en formatos breves, y también con danza, circo y espectáculos al aire libre. La programación refleja la riqueza del sector escénico actual y por eso seguro que todo el mundo encuentra aquello que más le gusta. Además, cabe mencionar la gran calidad de las obras, como hemos demostrado año tras año.

También cuentan con gran variedad de escenarios. ¿Cuáles destacaría?

Queremos que toda la ciudad viva y sienta las artes escénicas. Por eso llevamos la Mostra a diferentes ubicaciones, tanto teatros convencionales como espacios al aire libre, para que Alcoy se impregne de su espíritu. Podremos disfrutar de danza breve en el patio del CADA y en la sala de exposiciones, habrá circo en la Plaça de Dins y, como no, estarán el Teatre Calderón, el Teatre Principal y el Teatre Salesians. Por último, tendremos actividades profesionales en el Àgora.

Precisamente la Mostra es un punto de encuentro de referencia para los profesionales del sector. ¿Qué actividades están previstas para estos profesionales?

Es importante explicar que también crece el interés y la importancia de la Mostra en el aspecto profesional, como demuestra el aumento de un 21% en el número de inscritos a estas actividades. La Mostra es una feria profesional y por tanto uno de sus elementos principales son esas actividades dirigidas a compañías, gestores, programadores y profesionales. En este sentido, habrá rondas de negocios, presentaciones de diferentes manuales e, incluso, conoceremos los programas de acompañamiento a profesionales afectados por la DANA. Unas actividades que cuentan con una implicación creciente de las asociaciones profesionales y del sector com AVETID o AVEET.

¿Cómo contribuye la Mostra a la ciudad de Alcoy y qué oportunidades genera?

La Mostra es uno de los acontecimientos culturales más importantes para Alcoy y es una cita profundamente consolidada en el calendario valenciano. Atrae a nuestra ciudad a profesionales y visitantes y proyecta nuestro compromiso con la cultura, una cultura que, además, entendemos como un motor económico. Asimismo, el contacto directo con los profesionales, las sinergias que se crean y el apoyo y visibilización de estos grupos hacen de Alcoy una cuna de cultura de gran calidad. Somos una ciudad generadora de talento y por eso nuestra apuesta por la Mostra es total.

La Mostra es un elemento muy importante de la oferta cultural de Alcoy, pero no es el único. ¿Qué destacaría de la programación y actividades culturales?

Recientemente hemos vivido el Sound Jordi, el festival con conciertos en gran formato que regresó con fuerza el 2024 y que este año ha vuelto a batir récords. Además, si hablamos de teatro, hemos de destacar el Teatram, que es una Mostra amateur, en la que nos visitan obras de grandísima calidad. Por otro lado, y cambiando de disciplina, los «Cicles Expositius» de la Llotja de Sant Jordi y del Centre Ovidi Montllor merecen una mención, puesto que acercan artistas plásticos de gran nivel a la ciudadanía, con exposiciones de arte contemporáneo de gran calidad. En general, estamos demostrando que Alcoy quiere y merece cultura de calidad y en ello trabajamos.