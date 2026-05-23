Clamor conjunto de 30.000 profesores y familias en una nueva manifestación masiva: "Vamos todos unidos, somos una comunidad"

La pancarta principal partia, otra vez, de la plaza de toros de València, como el viernes pasado. También como en la anterior manifestación masiva, poco antes de que comenzara el recorrido, miles de personas se agolpaban en las calles del centro de València con sus pancartas, sus chalecos y sus camisetas verdes reivindicativas. La imagen de la manifestacion convocada este sábado, en la que han participado más de 30.000 personas según la Delegación del Gobierno, es muy similar a la de las otras protestas convocadas desde que el 11 de mayo dio comienzo la huelga indefinida de los profesores valencianos de la enseñanza pública. Pero algo la hacía diferente: en la pancarta de los sindicatos convocantes, además de representantes de STEPV, CCOO y UGT, había este sábado representantes de las familias y de las direcciones de los centros. El mensaje está claro: "Vamos todos unidos, somos una comunidad, la comunidad educativa".

La frase es de Elisabet García, presidenta de FAMPA València, que insiste en que no hay rechazo entre la mayoría de familias al paro de los profesores de sus hijos e hijas. “Queremos demostrar que no es verdad, que estamos todos unidos y que somos una comunidad”, ha afirmado en declaraciones a los medios antes de que empezara la marcha. La semana pasada, FAMPA Valencia pedía por segunda vez una reunión con la consellera de Educación, Carmen Ortí. Llegaron incluso a pedírsela en persona al president Pérez Llorca cuando se lo encontraron en las puertas de las Corts. Finalmente la federación que agrupa a las AMPAS de València se reunirá con la consellera de Educación este jueves a las once.

Imagen aérea de la manifestación educativa / Fernando Bustamante

En la pancarta prinicipal marchaba también Toni González Picornell, presidente de la Associació de Directors i Directores de Secundària del País Valencià, que ha asegurado que la situación en los centros educativos se ha ido agravando con el paso del tiempo. Destaca que el profesorado “ya no ha podido soportar” la presión acumulada y por ello ha impulsado la huelga junto a los sindicatos. El representante de las direcciones de Secundaria también ha advertido de la “sobrecarga y presión diaria abismal” que afrontan actualmente los equipos directivos.

González Picornell ha reclamado a la Conselleria de Educación que retome las negociaciones “hoy, mañana, pasado mañana, lo que haga falta, los fines de semana”, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes. Además, ha pedido una “reflexión” después de que la Administración advirtiera de posibles sustituciones de equipos directivos que abandonen el cargo. “Esperamos que continúe en el cargo toda esta gente que ha dado este paso en unos momentos tan críticos”, ha afirmado.

Más presión ante la tercera semana de huelga

Los directores, de hecho, irán este lunes a la Conselleria de Educación, a mediodía, a entregrar un manifiesto reivindicativo. No serán los únicos que aparecerán por la sede del departamento que dirige Carmen Ortí. A primera hora, a las nueve de la mañana, llegarán allí los sindicatos, a entregar, como pedía la responsable de Educación, ua nueva propuesta para seguir negociando.

Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, ha asegurado este sábado que la movilización convocada por los sindicatos educativos cuenta también con el respaldo de familias y alumnado. “Esta vez no es solo del profesorado; es del profesorado, las familias y el alumnado”, ha afirmado, al tiempo que ha explicado que fueron precisamente las familias quienes pidieron trasladar las protestas al fin de semana para poder participar. Candela ha defendido que las reivindicaciones planteadas buscan “mejorar la atención de sus hijos e hijas y de nuestro alumnado”.

Sobre el nuevo documento del lunes, ha explicado que el texto concretará mejor las medidas reclamadas, incluirá una calendarización y añadirá cuestiones relacionadas con el valenciano. “Es el enésimo documento, pero lo volveremos a hacer”, ha señalado Candela, que ha acusado a la Conselleria de haber roto las conversaciones anteriores. Además, ha avanzado que en las próximas horas o, como mucho, este domingo, se actualizará el calendario de movilizaciones para la semana que viene.

Imagen aérea de la manifestación educativa / Fernando Bustamante

Una marcha "liderada por las familias"

Por su parte, la secretaria general de CCOO-PV Educación, Xelo Valls, asegura que han sentido el apoyo de las familias “desde el primer momento”. “Pero han querido hacerlo explícito en la calle con una convocatoria liderada por las familias”, ha añadido. En cuanto al documento que presentarán a Conselleria el lunes, dice que lo trabajarán este domingo.

Y agradece ese apoyo de l resto de la comunidad educativa. “Su tesoro más preciado son sus hijos e hijas que quieren que vayan a una educación que tenga calidad para todo el mundo y que asegure la enseñanza en valenciano. Para el profesorado lo más preciado también es el alumnado, porque es nuestra razón de ser.”, dice. Y añade: “Y por eso nos indignamos cada una desde su parte cuando hay ataques dialécticos de que al profesorado no nos importa nuestro alumnado, cuando no es así, estamos trabajando desde hace muchos años codo con codo con las asociaciones de familias y esta indignación ha hecho que hoy, un sábado por la tarde, estemos en las calles de València una vez más defendiendo que las mejores condiciones laborales y salariales del profesorado es asegurar una mejor calidad para el alumnado”.

Coincide Maite Tarazona, representante de UGT-PV Educación, que ha asegurado que han sido las familias las que “han pedido urgentemente sacar a la calle sus reivindicaciones”, que, ha asegurado, coinciden con las del profesorado: “el 80% o el 90% de lo que pedimos es para el bienestar de sus hijos e hijas”.

Tarazona ha subrayado además la elevada participación en la protesta y ha defendido que el conflicto educativo afecta a toda la comunidad escolar. “La calle se ha volcado una vez más”, ha afirmado, antes de reclamar a la Conselleria que escuche las demandas planteadas. “Esperamos que la consellera entienda que no solo es un problema del profesorado, sino de toda la comunidad educativa”, ha señalado.

En la pancarta iba también Rosana Martínez, presidenta de Escola Valenciana, que cree que se ha llegado “a un punto intolerable en las aulas”. Ha criticado sobre todo “la ley Rovira, la mal llamada Ley de Libertad Educativa, que dificulta el aprendizaje”. A eso suma la fragmentación del currículum: “no podemos estudiar autores que permitan estudiar la lengua en toda su extensión”, lamenta. “No estamos dispuestos a dar pasos atrás ni a que nos marginen”, reivindica.

La manifestación educativa de este sábado / Fernando Bustamante

La marcha tenía previsto salir a las 18 horas desde la plaza de San Agustín, pero la cantidad de gente ha obligado a desplazar la salida hacia delante, hasta la plaza de toros. Desde ese punto, el recorrido ha pasado por toda la zona centro de la ciudad: desde la calle Xàtiva pasando por Colón, Porta de la Mar, el Palau de Justícia, la calle la Paz, San Vicente y la plaza del Ayuntamiento. Una hora y media después de que comenzara a marchar la manifestación, cuando la cabecera entraba en la plaza del Ayuntamiento para leer el manifiesto y dar paso a los conciertos, todavía habíamiles de personas recorriendo la calle Colón.

"Florece" la primavera educativa

El éxito de convocatoria se explica, en parte, en que es un día festivo, escogido para que puedan acudir incluso los docentes movilizados como servicios mínimos entre semana, y también para el resto de valencianos que quieran ir en señal de apoyo, así como familias con el alumnado. A las camisetas verdes de los profesores movilizados, color ya característico de la reivindicación, se ha pedido que las familias sumen ropa de color rosa, para simbolizar que "florece" la primavera educativa.

Cristela, María y Gema llevan, por ejemplo, camisetas rosas. Son madres de alumnos del centro Roís de Corella de Gandia. “Tenemos el abono de Cercanías ya”, bromea Cristela, en referencia a las veces que han venido ya a manifestarse a València desde la Safor. Destacan entre las reivindicaciones el aumento de plantillas. “No se cubren las bajas de maternidad con suficiente rapidez, por ejemplo a una profesora que tuvo un hijo en agosto la cubrieron la última semana de septiembre”.

Añade Gema: “estamos aquí porque queremos una educación de calidad, la estamos pagando con nuestros impuestos y los niños se lo merecen”.

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El 11 de mayo comenzó la huelga indefinida y, desde entonces, el cuerpo docente ha demostrado una capacidad de movilización que no ha decaído. El calendario de protestas ha incluido acciones todos los días desde hace dos lunes. La manifestación que se convocó el pasado viernes reunió a 35.000 personas según el recuento de la Delegación del Gobierno. Esta semana pasada se han producido varios días seguidos de concentraciones ante la Conselleria, una concentración ante las Corts Valencianes, además de una manifestación este viernes entre Hacienda y la plaza de la Virgen y se espera que las protestas continúen la semana que viene.