Compromís recoge firmas para aplicar la ley y limitar el precio de la vivienda
El partido continúa con la campaña 'Que no te echen' para exigir al gobierno de María José Catalá aplicar la ley estatal de vivienda
Compromís continúa recogiendo firmas en el marco de su campaña "Que no te tiren" de recogida de firmas para exigir en el gobierno de María José Catalá aplicar la ley estatal de vivienda y poder así limitar los precios del alquiler en València.
La coalición ha salido este sábado a la confluencia entre el barrio del Cabañal y el barrio de la Malvarrosa para repartir información y hablar con el vecindario ante la grave situación de la vivienda en la ciudad y la expulsión de la ciudadanía en favor de los fondos buitre y los pisos turísticos.
Desde la formación valencianista remarcan que València ya cumple los requisitos para ser declarada zona tensionada y denuncian que el gobierno municipal continúa bloqueando una herramienta prevista en la legislación estatal que permitiría limitar los precios de los alquileres en las áreas más afectadas.
Compromís defiende que la ciudad necesita "actuar de manera urgente" ante una emergencia habitacional que está transformando el modelo de ciudad, "sustituyendo vecindario por especulación y convirtiendo el acceso a una vivienda digna en un lujo inasumible para una parte creciente de la población".
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