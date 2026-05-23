El Consell inaugura el Centro de Interpretación de la Plaza de Toros de Bocairent y destaca "el apoyo de la Generalitat a la tauromaquia"

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, han destacado, durante la inauguración del Centro de Interpretación de la Plaza de Toros de Bocairent, "el apoyo de la Generalitat a la tauromaquia como patrimonio cultural y expresión de la identidad valenciana".

La Conselleria de Cultura ha destinado 188.000 euros, a través del Plan Restaura, a la puesta en marcha de este centro, un espacio concebido para "preservar, investigar y divulgar la historia de un recinto singular que forma parte de la memoria colectiva del municipio y del patrimonio cultural valenciano".

Valderrama ha resaltado durante el acto el "apoyo que profesa la Generalitat a la tauromaquia", una manifestación cultural que, ha dicho, "forma parte de la historia y las tradiciones de muchos municipios de la Comunitat Valenciana", y ha destacado especialmente la "importancia del coso taurino de Bocairent, excavado en la roca y considerado uno de los más antiguos y emblemáticos de España".

Asimismo, el conseller ha afirmado que, con sus 180 años de historia, la Plaza de Toros de Bocairent "es la más antigua de la Comunitat Valenciana y supone una verdadera obra maestra de la arquitectura taurina", a la vez que ha puesto de relieve que el albero bocairentino "tiene un aforo de más de 3.700 personas y supone una plataforma para figuras emergentes del toreo y como lugar de formación para la Escuela Taurina de València".

Por su parte, Marta Alonso ha destacado que la defensa del patrimonio cultural "no puede limitarse únicamente a la conservación de los espacios históricos": "Debemos explicar su historia, contextualizarla y acercarla a las nuevas generaciones y este centro de interpretación nace precisamente con esa vocación divulgativa y educativa, por lo que representa una herramienta para comprender mejor una parte importante de nuestra historia y de nuestras tradiciones".

La visita al centro ha permitido conocer de primera mano los contenidos expositivos dedicados a la historia de la plaza, inaugurada en 1843, así como la relevancia que la tauromaquia ha tenido en la vida social y cultural de Bocairent a lo largo de generaciones, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Durante la visita, se ha destacado, asimismo, el "esfuerzo" realizado por el Ayuntamiento de Bocairent para preservar y difundir la historia de esta plaza emblemática, así como para impulsar iniciativas que "proyectan el patrimonio cultural valenciano desde una perspectiva innovadora y atractiva para nuevos públicos".

III Corrida sorollana

La secretaria autonómica de Cultura ha puesto de relieve la "implicación de Bocairent" en iniciativas como la Corrida Sorollana, cuya tercera edición se celebra este sábado. Esta es una cita que, ha afirmado, "supone uno de los acontecimientos taurinos más singulares de la Comunitat Valenciana, por su capacidad para vincular la tradición taurina con el legado artístico de Joaquín Sorolla".

Marta Alonso ha subrayado que este acto taurino representa "un magnífico ejemplo de diálogo entre distintas expresiones culturales, al establecer un puente entre la tradición taurina y el legado artístico de uno de los grandes referentes universales de la cultura valenciana, como es Joaquín Sorolla".

Inspirada en la estética luminista y mediterránea del pintor valenciano, la Corrida Sorollana "ha logrado configurar una propuesta cultural singular que trasciende el propio espectáculo taurino para convertirse en una celebración de la identidad valenciana, de sus tradiciones y de su patrimonio artístico", ha dicho.

La Generalitat mantiene una posición de "apoyo y respeto hacia la tauromaquia como manifestación cultural profundamente arraigada la Comunitat Valenciana", al tiempo que, indican, impulsa iniciativas que favorecen su conocimiento "desde una perspectiva histórica, patrimonial y artística".

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En este sentido, proyectos como la Corrida Sorollana y el Centro de Interpretación de la Plaza de Toros de Bocairent "constituyen ejemplos de cómo tradición, patrimonio, turismo y cultura pueden converger para fortalecer la identidad cultural valenciana y proyectarla hacia el futuro", ha indicado Alonso.