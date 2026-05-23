Día de las Fuerzas Armadas
La Capitanía abre las puertas al público con motivo del Día de las Fuerzas Armadas
El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad realiza una jornada de puertas abiertas con el objetivo de acercar la labor a la ciudadanía la labor de las Fuerzas Armadas.
El Convento Santo Domingo, actual sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en València (CGTAD), ha celebrado hoy el Día de las Fuerzas Armadas (DIFAS) con una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía.
Durante todo el día, en horario de 10 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas, más de 2.000 asistentes se han interesado en visitar las instalaciones del Establecimiento de Santo Domingo, su patrimonio arquitectónico con 800 años de historia.
Actividades
Además, pudieron acceder a los distintos espacios y participar de forma totalmente gratuita en actividades divulgativas y culturales. El programa incluyó también talleres infantiles, photocall, recreaciones con uniformes de época o exhibiciones de perros de la Policía Militar. El objetivo de esta jornada es acercar a la ciudadanía la labor de las Fuerzas Armadas, y ha contado con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Militar de València, cuya participación contruye a poner en valor la historia militar de la ciudad y el vínculo entre los militares y ciudadanos.
El último acto ha sido el más emotivo, y es el solemne arriado de Bandera y el Toque de Oración, una ceremonia que se celebra de forma diaria en los acuartelamientos e indica el fin de la jornada militar.
El Día de las Fuerzas Armadas es un festivo que se homenajea para recordar a quienes dedican su vida por el servicio. Asimismo, recuerda que la seguridad y defensa representan una responsabilidad compartida.
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