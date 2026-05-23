Empleabilidad y UPV, un tándem muy compenetrado

Nueve de cada diez estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) encuentran un trabajo vinculado a sus estudios universitarios antes de un año tras su finalización. Este dato se explica por la calidad de la docencia, las prácticas en empresa remuneradas, la potente red Alumni UPV, los programas Servipoli y Generación Espontánea, la formación en idiomas y la organización del Foro de Empleo, entre otros.

Para desarrollar muchas de estas iniciativas, la UPV cuenta con el Servicio Integrado de Empleo, que centraliza la amplia gama de prácticas en empresa remuneradas, las ofertas de trabajo y los programas de formación para la empleabilidad. Este servicio cuenta con un nivel de satisfacción de los usuarios, es decir, estudiantes y titulados casi exclusivamente, que alcanza el 92 %.

La aplicación real de los contenidos vistos en clase y la experiencia de sumergirse en el entorno laboral son las principales contribuciones de las prácticas. Luis Cadavid, estudiante del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y, desde octubre, con un contrato de prácticas en la sede de Paterna de Siemens; o Nuria Collado, alumna del Máster Universitario en Social Media y Comunicación Corporativa, y de prácticas en la agencia de comunicación Agua y Sal, dan fe de ello.

Las empresas desempeñan un papel determinante en este proceso de formación integral del estudiantado. / UPV

“Las prácticas son fundamentales para nuestro desarrollo profesional y una clave para encarar el futuro con mayor determinación”, sostiene Collado. Por su parte, Cadavid destaca el proceso “intensivo” de aprendizaje que posibilita el hecho de trabajar en una gran empresa, como es su caso, lo que le permite ganar poco a poco “soltura, autonomía y seguridad” en sí mismo.

Las empresas desempeñan un papel determinante en este proceso de formación integral del estudiantado. Actualmente, la UPV mantiene 10.866 convenios de prácticas con 2.544 entidades de todos los sectores del tejido productivo. Cabe destacar que el 98 % son remunerados (a excepción de algunas ONG o instituciones públicas que no lo permiten), con una bolsa total de ayuda que supera los 15 millones de euros.

107 cátedras de empresa

Paralelamente, la UPV mantiene activas 107 cátedras con 206 empresas e instituciones que aportan en 2026 más de siete millones de euros para impulsar la carrera profesional del alumnado de la UPV. Además, de esta manera el estudiantado beneficiario entra en su radar de detección de talento.

Jennifer Viedma, una de las responsables de recursos humanos de Torrecid, comenta que la UPV es “sinónimo de garantía”. Y añade: “Necesitamos materia prima para seguir creciendo, por eso participamos en múltiples iniciativas. Cualquier graduado de la UPV es una apuesta segura para nosotros”.

1.240 prácticas en cuatro días

Torrecid está presente en 29 países diferentes y, de hecho, fue una de las más de 230 empresas participantes en la última edición del Foro de Empleo UPV, que se celebró recientemente en los tres campus de la UPV (València, Gandia y Alcoy), y que supone un lugar de encuentro entre empresas, estudiantes y titulados.

Todos estos factores han permitido que la UPV sea la primera universidad española en obtener el sello SEE de empleabilidad y emprendimiento / UPV

En su última edición, en mayo, se superaron nuevamente las expectativas, con más de 5.000 visitantes diarios en València, 62.000 currículums recogidos y un porcentaje muy alto de satisfacción con el evento, con un índice del 72 % de valoración “muy buena” de las compañías e instituciones participantes. Los resultados de este encuentro se conocerán en un año, pero en la cita de 2025, 125 empresas participantes formalizaron 1.240 contratos de prácticas en solo cuatro días.

Estudiar y trabajar en la UPV

A las prácticas en empresa y a las oportunidades que proyecta el Foro de Empleo se suman los 5.500 empleos a tiempo parcial ofrecidos por la Fundación Servipoli. El trabajo del estudiantado se desempeña en los centros y servicios de la UPV y es compatible con las clases. Más allá del aporte económico, a menudo representa la primera experiencia laboral y, por tanto, un acicate para la empleabilidad futura.

Todos estos factores, junto a otros como el programa Generación Espontánea, que potencia las competencias transversales del alumnado fuera del aula y es pionero en España, o Ideas UPV, encargada de impulsar el espíritu emprendedor, han permitido que la UPV sea la primera universidad española en obtener el sello SEE de empleabilidad y emprendimiento, que concede, con carácter oficial, la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación).

El 96 % del alumnado titulado volvería a realizar sus estudios en la UPV, y una de las razones es la alta empleabilidad que ofrece la UPV a sus estudiantes y titulados.

Un total de 230 empresas recogieron 62.000 currículums en la última edición del Foro de Empleo. / UPV

Por último, la UPV organiza una sesión online gratuita sobre másteres el próximo 3 de junio, a las 18 horas, que abordará la oferta de títulos, las prácticas en empresa, las novedades, el proceso de preinscripción, las becas, y se resolverá cualquier duda. Inscripciones en www.upv.es.