Manifestación por la huelga de Educación en València hoy sábado 23 de mayo: horario y calles cortadas al tráfico

La ciudad de València acoge este sábado una nueva manifestación en defensa de la educación pública, convocada en el marco de la huelga indefinida de profesores de la Comunitat Valencianaque mantienen los docentes desde el pasado 11 de mayo. Esta vez, la protesta comenzará a las 18 horas en la plaza de San Agustín y provocará cortes de tráfico en varias de las principales vías del centro de la ciudad.

Cortes de tráfico y restricciones

La Policía Local de València ha informado a través de sus canales oficiales sobre los cortes de tráfico y las restricciones necesarias para garantizar el desarrollo de esta movilización. Tras arrancar desde San Agustín, los manifestantes recorrerán la calle Xátiva, Colón, La Paz y San Vicente, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde permanecerán concentrados hasta las 21 horas.

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Se espera que la manifestación de esta tarde sea "masiva" ya que se convoca en un día festivo para que puedan acudir incluso los docentes movilizados como servicios mínimos entre semana, y también para el resto de valencianos y valencianas que quieran ir en señal de apoyo, así como familias con el alumnado.