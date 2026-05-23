Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la manifestación de hoy en Valencia

La ciudad de València acoge este sábado una nueva manifestación en el marco de la huelga de profesores de la educación pública, que ya dura dos semanas y encara la tercera sin que se perfile una solución. Esta vez, la protesta tiene como punto de partida la plaza de San Agustín y recorre el centro de València hasta la plaza del Ayuntamiento. La idea de los sindicatos era convocar una marcha masiva por tratarse de un sábado, un día libre incluso para los profesores movilizados como servicios mínimos y para las familias y alumnado. De hecho, a las camisetas verdes de los profesores movilizados, color ya característico de la reivindicación, se ha pedido que las familias lleven ropa de color rosa, para simbolizar que "florece" la primavera educativa.

Ante el bloqueo de la negociación entre la Conselleria de Educación y la parte laboral, los sindicatos anunciaron este viernes que el lunes a primera hora llevarán a la sede del departamento que dirige Carmen Ortí un nuevo documento con sus reivindicaciones, aunque insisten en que son de sobra conocidas por la Generalitat y ya se las detallaron en otro documento anterior.