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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la manifestación de hoy en Valencia
La huelga indefinida de profesores encara una nueva jornada con una protesta que recorrerá el centro de València
La ciudad de València acoge este sábado una nueva manifestación en el marco de la huelga de profesores de la educación pública, que ya dura dos semanas y encara la tercera sin que se perfile una solución. Esta vez, la protesta tiene como punto de partida la plaza de San Agustín y recorre el centro de València hasta la plaza del Ayuntamiento. La idea de los sindicatos era convocar una marcha masiva por tratarse de un sábado, un día libre incluso para los profesores movilizados como servicios mínimos y para las familias y alumnado. De hecho, a las camisetas verdes de los profesores movilizados, color ya característico de la reivindicación, se ha pedido que las familias lleven ropa de color rosa, para simbolizar que "florece" la primavera educativa.
Ante el bloqueo de la negociación entre la Conselleria de Educación y la parte laboral, los sindicatos anunciaron este viernes que el lunes a primera hora llevarán a la sede del departamento que dirige Carmen Ortí un nuevo documento con sus reivindicaciones, aunque insisten en que son de sobra conocidas por la Generalitat y ya se las detallaron en otro documento anterior.
Marta Rojo
Todo preparado para la manifestación educativa de este sábado por la tarde. Desde la plaza de San Agustín, el recorrido abarca toda la zona centro de la ciudad: desde la calle Xàtiva pasando por Colón, Porta de la Mar, el Palau de Justícia, la calle la Paz, San Vicente y con legada a la plaza del Ayuntamiento.
De momento, los manifestantes van llegando aunque muchos prefieren esperar a la sombra en las calles perpendiculares a que se corte el tráfico. Se ven muchas camisetas verdes, los primeros silbatos y algunas pancartas. Además, hay bastantes niños y niñas que esperan junto a sus padres a que se vaya formando la línea de pancartas.
Sara García
Una nueva manifestación recorre hoy sábado 23 de mayo la ciudad de València: horario y calles cortadas al tráfico
La ciudad de València acoge este sábado una nueva manifestación en defensa de la educación pública, convocada en el marco de la huelga indefinida de profesores de la Comunitat Valenciana que mantienen los docentes desde el pasado 11 de mayo. Esta vez, la protesta comenzará a las 18 horas en la plaza de San Agustín y provocará cortes de tráfico en varias de las principales vías del centro de la ciudad.
Los docentes vuelven a salir masivamente a la calle en la antesala de la gran marcha de este sábado
Es previsible que la manifestación convocada este sábado vuelva a ser, de nuevo, masiva. Al fin y al cabo, se convoca un sábado, día festivo incluso para los docentes movilizados como servicios mínimos entre semana, y para el resto de personas que quieran ir en señal de apoyo. Pero, aunque la de este fin de semana será la marcha masiva, este viernes los sindicatos convocantes de la huelga habían convocado otra manifestación, con un recorrido mucho más corto: discurría solo entre la Conselleria de Hacienda y la plaza de la Virgen, un total de 260 metros según Google Maps. Pero han sido nuevamente miles de personas, más de 7.000, según la Delegación del Gobierno, quienes han salido a la calle en esta nueva convocatoria.
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Marta Rojo
Los sindicatos llevarán su nueva propuesta para Conselleria este lunes
Ya llevaron su documento con las propuestas unitarias de todas las plataformas y sindicatos, pero volverán a elaborar un documento nuevo para llevarlo a la Conselleria de Educación y retomar las negociaciones. En concreto, será "una síntesis", apuntaban los representantes sindicales. Lo han confirmado desde el STEPV al final de la manifestación de este viernes en el centro de València. Lo que parece es que irá en la misma línea de la propuesta original porque, recuerdan, ya presentaron su listado de reivindicaciones
Marta Rojo
Educación emplaza de nuevo a los sindicatos a concretar sus exigencias para reanudar la negociación "lo antes posible"
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades retomará la negociación con los sindicatos "lo antes posible", una vez hayan recibido el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles, cuando fracasó la última reunión que apenas duró 10 minutos. Así lo ha indicado la consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, tras la reunión que ha mantenido este viernes con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y los directores generales.
Marta Rojo
Las pancartas van entrando en la plaza de la Virgen
A pleno sol, en algunos casos bajo paraguas y en otros con abanicos o gorras, las pancartas van llegando a la plaza de la Virgen de València. Los organizadores han colocado unos altavoces en la zona cercana a la fuente, las bandas de música se han colocado al lado de la basílica y, en la zona central, miles de personas se van colocando para enfrentar el final de la protesta.
Marta Rojo
En la manifestación hay también una pancarta muy grande tras la que marchan decenas de estudiantes. Mario Tercero, coordinador del Sindicat d’Estudiants, ha explicado que el colectivo estudiantil ha decidido sumarse a las protestas educativas porque está “harto del menosprecio de la Conselleria” hacia el alumnado. Ha denunciado la situación de los centros públicos valencianos y ha asegurado que los estudiantes son “las víctimas del fracaso de este sistema educativo y de los recortes”. “Estamos hartos de estudiar en barracones, sin climatización, pasando calor asfixiante y frío en invierno, y de que no se cubran las bajas”, ha afirmado. Las movilizaciones, ha dicho, “no van a parar”. “Hemos dicho no a su acuerdo y vamos a por todas, docentes, estudiantes y familias”, ha señalado.
El coordinador del sindicato estudiantil ha asegurado que “miles de estudiantes” han participado este viernes en las protestas, ya sea en el bloque estudiantil o junto a sus profesores en las distintas columnas organizadas. Tercero también ha cargado contra la carta enviada por la Conselleria a las familias durante la huelga, calificándola de “totalmente infame” y acusando al departamento de intentar aparentar preocupación por el alumnado mientras “ataca a docentes, estudiantes y familias”. En este sentido, ha denunciado la falta de inversión en la escuela pública frente a la financiación de la enseñanza concertada y privada y ha lamentado que se intente enfrentar a los docentes con su alumnado. “Somos rehenes de las políticas de recortes de este Consell”, ha afirmado.
Marta Rojo
Maica Martínez, responsable de enseñanza pública de UGT-PV, ha asegurado que los sindicatos siguen esperando “de manera urgente” la convocatoria de la mesa. Martínez ha explicado que este viernes han recibido una convocatoria aplazada de la semana pasada pero para una mesa de personal y que durante unos instantes pensaron que se trataba de la reunión esperada para desbloquear el conflicto. “Fue una falsa alarma”, ha lamentado. La representante sindical ha insistido en que ya trabajan sobre una contrapropuesta y ha reclamado que cualquier acuerdo incluya “fechas exactas” y una dotación económica concreta. “No queremos futuribles, queremos fechas y queremos presupuesto”, ha subrayado.
Además, ha avanzado que esta tarde está prevista una reunión de coordinación para organizar las movilizaciones de la próxima semana y ha pedido mantener la presión sobre la administración. Por eso ha apelado directamente a las familias para que participen en las protestas. Según ha explicado, las principales preocupaciones del profesorado no son salariales, sino cuestiones como “las ratios, las plantillas, las infraestructuras y el valenciano”. En este sentido, ha criticado que el valenciano no se haya incorporado al documento planteado por la Conselleria y ha reivindicado más formación y capacitación en valenciano para el profesorado.
Lluís Navarro, miembro del equipo negociador por parte de STEPV, ha confirmado que los sindicatos siguen sin recibir una convocatoria oficial por parte de la Conselleria para retomar las negociaciones. “No hay ni convocatoria ni fecha oficial”, ha señalado, aunque ha recordado que desde Educación se apuntó este jueves la posibilidad de reunirse la próxima semana. Navarro ha reclamado al Consell que “cumpla con la responsabilidad de su cargo” y convoque la mesa de negociación para reabrir un diálogo “que está reclamando la gente y la sociedad en general”.
Y ha explicado además que las organizaciones educativas continúan trabajando sobre el documento presentado durante el curso y que las prioridades del profesorado están claras tras la consulta en la que se rechazó el acuerdo. Según ha indicado, las principales preocupaciones pasan por “las ratios, los salarios y las plantillas”, además de la situación del valenciano en las aulas, una cuestión que, ha dicho, genera “una preocupación muy grande entre el profesorado”.
Xelo Valls, portavoz de CCOO-PV Educación, ha asegurado que “de momento no hay ninguna convocatoria” oficial por parte de la Conselleria para seguir con las negociaciones y que los sindicatos siguen “a la espera” de que pueda producirse algún movimiento entre esta tarde y el lunes. Valls ha explicado que las organizaciones sindicales trabajan en un documento de síntesis con las propuestas ya presentadas y nuevas aportaciones del profesorado, aunque ha insistido en que la negociación continúa en un punto de indefinición.
La portavoz sindical ha criticado además la falta de concreción presupuestaria y jurídica en las propuestas de la administración. “No hay ninguna información respecto a la dotación presupuestaria”, ha lamentado, más allá de las cifras planteadas en materia salarial. También ha reprochado que el documento entregado por la Conselleria esté redactado con “formas verbales muy imprecisas” y sin compromisos claros sobre cuestiones como la reducción de ratios. “Lo único a lo que se comprometían era a cumplir unas ratios que ya tendrán obligación legal de cumplir”, ha señalado.
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