Un verano al más puro estilo americano: así será Discover America en American School of Valencia

American School of Valencia (ASV) prepara para el verano de 2026 una nueva edición de Discover America, su propuesta inspirada en los tradicionales campamentos de verano estadounidenses y concebida para que los alumnos vivan una auténtica inmersión cultural y lingüística sin salir de Valencia. Bajo el lema “A Taste of America”, el programa transforma el inglés en la lengua natural de comunicación, convivencia y juego a través de una experiencia dinámica, práctica y completamente participativa.

Lejos del formato académico tradicional, Discover America apuesta por el aprendizaje experiencial. Los estudiantes aprenden inglés mientras participan en actividades deportivas, retos cooperativos, dinámicas al aire libre y proyectos creativos que les acercan a la cultura y las tradiciones de Estados Unidos. Todo ello guiado por profesorado nativo y bilingüe formado en la metodología educativa del ASV, centrada en potenciar la autonomía, la confianza comunicativa y la participación activa del alumno.

La propuesta recrea la esencia de los clásicos summer camps americanos, combinando deporte, aventura y trabajo en equipo en un entorno seguro y totalmente adaptado a cada edad. El programa está dirigido a alumnos de Primaria y de 1.º a 3.º de la ESO, independientemente de su nivel previo de inglés, ya que las actividades están diseñadas para favorecer una comprensión natural del idioma a través de la práctica y la interacción constante.

Un “viaje” semanal

Uno de los elementos diferenciales de Discover America es su planteamiento temático. Cada semana, el campamento “viaja” simbólicamente a un estado diferente de Estados Unidos para descubrir su historia, cultura, paisajes y costumbres mediante talleres, juegos y actividades inspiradas en lugares emblemáticos del país.

De este modo, los alumnos pueden construir una maqueta del Golden Gate de San Francisco, participar en simulaciones relacionadas con las misiones espaciales de Florida o aprender canciones y dinámicas propias de los campamentos tradicionales americanos. La experiencia convierte el aprendizaje del inglés en algo natural, espontáneo y ligado a la diversión.

Cada semana, el campamento “viaja” simbólicamente a un estado diferente de Estados Unidos. / A. S. V.

El programa también pone un especial énfasis en el deporte y las actividades de equipo, acercando a los estudiantes a algunas de las disciplinas más populares de Estados Unidos y fomentando valores como el liderazgo, la cooperación y la convivencia. Las dinámicas grupales y los juegos al aire libre refuerzan el sentimiento de comunidad característico de los campamentos americanos y ayudan a los alumnos a desarrollar habilidades sociales mientras ganan soltura comunicativa en inglés.

Para los alumnos más mayores, Discover America incorpora además una de las experiencias más esperadas del verano: una noche de acampada dentro del propio campus del ASV. Esta actividad busca recrear el ambiente de aventura y compañerismo propio de los summer camps estadounidenses, fortaleciendo la convivencia entre los participantes y convirtiendo el programa en una experiencia todavía más inmersiva y memorable.

En American School, la diversión y el aprendizaje están asegurados. / A. S. V.

Enfoque práctico

El enfoque eminentemente práctico de Discover America lo convierte también en una opción especialmente adecuada para alumnos que están comenzando su aprendizaje del inglés. Al tratarse de actividades visuales, creativas y participativas, los estudiantes pueden seguir el ritmo del campamento con facilidad y adquirir nuevo vocabulario de forma natural, sin la presión de una enseñanza convencional basada exclusivamente en clases teóricas.

Los ASV Summer Programs 2026 se desarrollarán del 29 de junio al 24 de julio, en horario de 9:30 a 16:30 horas, con posibilidad de elegir estancias flexibles de una a cuatro semanas para adaptarse a las necesidades de cada familia. Además, el colegio ofrecerá servicios complementarios como rutas de autobús, jornada extendida, comedor con cocina propia, piscina e instalaciones deportivas.

Los ASV Summer Programs 2026 se desarrollarán del 29 de junio al 24 de julio. / A.S.V

Las familias pueden consultar toda la información sobre programas, servicios, precios y matrícula en su sitio web www.summervalencia.com, donde además podrán acceder al formulario de matrícula.