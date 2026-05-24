Barrachina critica al ministro de Hacienda por defender a Zapatero en lugar de la infrafinanciación valenciana

Miguel Barrachiba, portavoz del Consell, ha lamentado que el ministro de Hacienda, Arcadi España, prefiera “defender a Zapatero y las ayudas concedidas por su ministerio a Plus Ultra” a impulsar medidas que den respuesta a la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, como la aprobación de un fondo de nivelación transitorio.

Esta es la respuesta que Barrachina lanza tras la entrevista publicada en este diario. En un comunicado, el portavoz ha insistido en que, mientras no exista un nuevo modelo de financiación autonómica, “es urgente aprobar de manera inmediata un fondo de nivelación transitorio para la Comunitat Valenciana”, el mismo mecanismo que reclamaba el propio Arcadi España cuando era conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana.

Resulta llamativo que "se ponga de perfil"

“Resulta especialmente llamativo el cambio de posición del actual ministro, quien antes defendía este instrumento para corregir la infrafinanciación valenciana y ahora se pone de perfil”, ha lamentado.El portavoz ha recordado también, el último recorte en las entregas a cuenta al recibir en el mes de abril 163 millones de euros menos de lo que le corresponde, lo que eleva a 423 millones de euros la cantidad retenida por el gobierno en lo que va de 2026.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha remarcado que este ajuste “responde a una decisión política derivada de la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, especialmente, de la no actualización de las entregas a cuenta mediante un Real Decreto-ley”.

“Durante los meses de enero, febrero y marzo, la Comunitat Valenciana ya venía sufriendo una merma, al recibir las entregas a cuenta correspondientes a 2025, lo que supuso 260 millones menos respecto a las previsiones de 2026. Sin embargo, la situación se ha agravado en abril, cuando la Generalitat ha pasado a percibir directamente las cuantías prorrogadas de 2023, incrementando el impacto negativo sobre las cuentas autonómicas,” ha explicado Barrachina.

“La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado está agravando la situación de las comunidades autónomas, especialmente de la Comunitat Valenciana, la peor financiada de España”.

Dudas sobre la viabilidad del nuevo sistema

El portavoz del Consell ha mostrado además sus dudas sobre la viabilidad del nuevo sistema de financiación autonómica, al señalar que existen diversos factores que generan "una gran incertidumbre".

Entre ellos, ha destacado "la ausencia de apoyos parlamentarios y la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso", así como el hecho de que "la práctica totalidad de comunidades autónomas, con la excepción de Cataluña, ya manifestaron su rechazo en el CPFF celebrado el pasado 14 de enero".

Por último, el portavoz del Consell ha criticado que la anterior ministra de Hacienda no convocara a las comunidades autónomas y ha señalado que Arcadi España “sigue exactamente el mismo camino”.

En este sentido, ha recordado que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, solicitó una reunión al ministro hace casi dos meses, el pasado 30 de marzo, sin haber obtenido todavía respuesta por parte del Ministerio “más allá de las vaguedades de que habrá un encuentro próximamente”.