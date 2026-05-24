Los docentes jubilados que hicieron la huelga del 88: "Estamos en un momento crítico en el sistema educativo valenciano"

Pancartas con lemas como “mestres jubilades”, carteles que indican, orgullosos, “yo hice la huelga del 88”. Lejos del relato del enfrentamiento entre los ‘boomers’ y los ‘zeta’, la huelga indefinida del profesorado de la educación pública valenciana ha hecho crecer una solidaridad intergeneracional como no se había visto en décadas. Lo reconocen los propios docentes, que llevan dos semanas completas saliendo a la calle sin distinción de edad, en equipos diversos formados por interinos, personas con décadas de experiencia en el cuerpo y hasta profesionales jubilados.

Ahora, maestros, profesores y profesoras jubiladas de la enseñanza pública valenciana han manifestado su apoyo a la huelga educativa indefinida que comenzó el 11 de mayo en los centros públicos valencianos. En un manifiesto hecho público por CCOO-PV Educació, los firmantes aseguran que la educación pública atraviesa “un momento crítico” y reclaman al Consell que negocie con los sindicatos para acabar con los paros.

"Desatención" del Consell

“Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo ante las movilizaciones de la educación pública valenciana”, señalan en el texto, en el que vinculan la protesta actual con la defensa de los servicios públicos. Los docentes jubilados sostienen que la mejora de la educación pública “para toda la población” fue un compromiso constitucional que, a su juicio, los gobiernos de derechas están “incumpliendo de forma acelerada”.

Una de las movilizaciones de esta segunda semana de huelga educativa / Francisco Calabuig

El manifiesto denuncia además que ese deterioro va acompañado de una transferencia de recursos hacia la iniciativa privada. Según los firmantes, el abandono de recursos “imprescindibles para la mejora laboral del sector y el sostenimiento de la escuela pública” dificulta la mejora de la calidad de la enseñanza pública.

Los jubilados también cargan contra la política educativa del Consell y lo acusan de “desatención”. En concreto, critican el trato al modelo lingüístico y denuncian que se haya intentado “rebajar el peso vehicular del valenciano” mediante cambios normativos como la “Ley Rovira”.

De la huelga del 88 a la primavera reivindicativa

“Hemos estado en las luchas por las libertades democráticas desde finales del franquismo y participamos en la huelga general de 1988 para reclamar mejoras laborales”, recuerdan los docentes jubilados. Desde esa trayectoria, afirman que la situación actual exige una respuesta clara: “Consideramos que estamos en un momento crítico en el sistema público educativo valenciano y, por tanto, queremos manifestar todo nuestro apoyo ante la huelga”.

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El manifiesto subraya asimismo el papel de los docentes en activo y de las familias que respaldan las movilizaciones. Para los firmantes, la “participación masiva” evidencia una voluntad firme de la comunidad educativa y lanza un mensaje directo al Ejecutivo autonómico: “El gobierno valenciano debe negociar, aceptando unas reivindicaciones legítimas ante el actual abandono de la administración”.