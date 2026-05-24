Homenaje al rector Peset Aleixandre: «Hace 85 años se perdió a un hombre bueno y una mente privilegiada»

La memoria del rector de la Universitat de València de 1932 a 1934 Joan Baptiste Peset Aleixandre persiste 85 años después de su fusilamiento por los franquistas. Una ejecución ilegal que se produjo dos años después de que acabara la guerra civil, a las 6 de la tarde del 24 de mayo de 1941, tras dos juicios sumarísimos que decantaron las delaciones y falsas acusaciones de médicos falangistas.

Una trágica fecha que ayer recordaron más de un centenar de personas en una emotiva ceremonia celebrada en el Cementerio General de València, donde Peset Aleixandre estuvo enterrado con una lápida anónima durante cuarenta años. Una doble condena al olvido que se combate desde que se recuperó la democracia, con homenajes en la Universitat de València y en el cementerio. En un humilde nicho ubicado en la segunda calle a la izquierda descansan los restos del rector Peset junto a su mujer, Ana Llorca Cubells (fallecida el 8 de agosto de 1964), y dos hijos del matrimonio: Francisco Javier Peset Llorca (fallecido el 25 de abril de 1972) y Vicente Peset Llorca (fallecido el 24 de mayo de 1981).

Un homenaje celebrado seis horas y media antes de la hora en la que hace 85 años un pelotón de fusilamiento acabó con la vida del rector de la Universitat de València (1932-1934), aunque Peset Aleixandre también fue decano de la facultad de Medicina y vicerrector. Un tributo en el que ayer también recordaron la figura del científico y político republicano. «L’home bo, l’home intel·ligent, la raó de tot un poble», como lo definió en 1979 el poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellés, en el poema «Ofici permanent a la memòria de Joan B. Peset, que fou afusellat a Paterna el 24 de maig de 1941».

La nieta de Peset Aleixandre, Carmen Peset, abrió los parlamentos para recordar que «hace 85 años comenzó un periodo muy largo de silencio en mi familia. En ese momento lo que España perdió no solo fue a un hombre bueno, familiar y generoso, también a una mente privilegiada, a un científico perseverante, a una mente abierta al progreso y a un político consecuente defensor de los valores republicanos y progresistas». Carmen Peset también quiso homenajear la figura del hijo mayor, Vicente Peset Llorca, «mi tutor» (ya que el padre de Carmen, Francisco Javier Peset Llorca falleció el 25 de abril de 1972. Con el franquismo no se permitía a las mujeres ser autónomas).

Así ha sido el acto de homenaje a Peset Aleixandre por el 85 aniversario de su asesinato / J.M. López

«Él fue el que más se fracturó su vida en ese silencio. Estudió medicina con su padre (que no le permitieron ejercer), se licenció en psiquiatría, compartió con su padre la represión y los campos de concentración. También fue él quien recogió su cuerpo en Paterna, junto con su hermano Juan. Fue un hombre dedicado a su trabajo, al estudio, a la conversación, a la amistad y a la música. Era un hombre irónico y divertido. Renunció a todo porque se le indujo socialmente a un silencio y él a un encierro voluntario. Tuvo la fuerza de resistir en su enfermedad para volver a coincidir con su padre el mismo día de su muerte», recordó Carmen Peset. La nieta del recordado rector finalizó su parlamento con una llamada a la reflexión «sobre nuestros valores y nuestras acciones. Ahora que la crispación populista conservadora amenaza nuestras puertas».

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, autora de los artículos que han mostrado la imagen de Óscar Boán Callejas, el teniente coronel que presidió el consejo de guerra definitivo que llevó hasta el paredón al rector de la Universitat de València, en el 85 aniversario de su fusilamiento. «Hay momentos en que el periodismo no consiste en contar el pasado, sino atreverse a mirar de cara a este pasado. Y eso es precisamente lo que hemos intentado hacer durante estas últimas semanas en el periódico», ha señalado Olmos. Tras años en los que se ha ido conociendo las historias de las víctimas del franquismo, la subdirectora de Levante-EMV ha reivincidado la necesidad de conocer la identidad de los verdugos. «El miedo ha de comenzar a cambiar de bando. No por venganza, no por odio, sino por dignidad democrática».

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El acto lo cerró el vicerrector de Comunicación de la UV, Carlos López Olano, quien destacó las mejoras que Peset Aleixandre logró al frente de la Universitat. «Cambió los planes de estudios, reforzó la enseñanza práctica que en aquella época no era tan habitual». Motivos por los que la UV también rindió un sentido homenaje a Peset Aleixandre el pasado viernes, con la asistencia de 300 personas. Un empeño,. el de la memoria democràtica, que López Olano también reivindicó porque «tenemos una responsabilidad con nuestros alumnos. El 20% de la gente joven piensa que con Franco se vivía mejor». Una falsa creencia que el vicerrector combate como profesor pidiendo a sus alumnos que buceen en la memoria de sus antepasados.