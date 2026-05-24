El PSPV denuncia "retrocesos, caos y anomalía democrática" en tres años de gobierno PP-Vox

El síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, ha asegurado este domingo que los tres años de gobiernos del PP y Vox han supuesto "retrocesos, caos y anomalía democrática" en la Comunitat Valenciana, lo que ha su juicio, es un "balance demoledor".

Ha criticado que con el Partido Popular la Comunitat Valenciana ha pasado "del gobierno ‘de los mejores’ al gobierno del Ventorro y sus herederos", en una legislatura que ha definido como "una auténtica anomalía democrática".

"Estos tres años de gobierno del PP han sido tres años perdidos para la Comunitat Valenciana, marcados por el retroceso, el caos, la inestabilidad y la sumisión absoluta del PP a la extrema derecha", ha sostenido Muñoz, según un comunicado del PSPV.

Ha recordado que la Valenciana fuer la primera comunidad autónoma "donde el PP permitió entrar a gobernar a la ultraderecha, con un vicepresidente torero y un condenado por violencia machista pactando el futuro de cinco millones de valencianos en una servilleta".

Además, ha denunciado la "enorme inestabilidad institucional” vivida durante la legislatura: "En apenas tres años hemos tenido cinco gobiernos y dos presidents de la Generalitat". "Primero, Carlos Mazón, obligado a dimitir por la presión social y política tras conocerse su gestión durante la dana, que permanecía encerrado en El Ventorro mientras los valencianos se ahogaban; y ahora Pérez Llorca, un president que no ha sido elegido en las urnas porque el PP tiene miedo de enfrentarse a la ciudadanía".

"Retrocesos sociales, democráticos y culturales"

El sindic socialista ha apuntado que durante estos tres años PP y Vox "han atacado nuestra lengua" han provocado "un claro retroceso en derechos LGTBI" y "mercadeado con la violencia de género hasta llegar a negarla para contentar a Vox".

Ha recordado como desde el Consell de la Generalitat "han blanqueado el franquismo con una mal llamada Ley de Concordia que es un insulto a la memoria democrática y a las víctimas".

"Hoy la Comunitat Valenciana vive una huelga indefinida educativa porque el PP ha abandonado por completo la educación pública", ha resaltado, a la a par que ha lamentado que los miles de docentes y familias que "están diciendo basta", solo se encuentran por parte del Consell "un president que no ha sido capaz de ponerse al frente de la negociación y ataques por parte del Partido Popular".

En materia territorial y urbanística, Muñoz ha advertido que "con la excusa de la simplificación administrativa, el PP ha abierto la puerta a la especulación, a la depredación del territorio y al desmantelamiento de las protecciones impulsadas durante los gobiernos progresistas".

En materia de vivienda, ha denunciado que "el PP ha convertido la vivienda pública en un negocio para unos pocos" y ha defendido que "los cmabio noormativos impulsados por Mazón han debilitado los mecanismos de control y facilitado que los jetas adquieran una vivienda pública que no necesitan".

En cuanto a Sanidad, ha criticado que, "mientras deterioran la sanidad pública, siguen abonando el terreno para el negocio de la sanidad privada".

"PP y Vox han convertido Les Corts en su cortijo particular", utilizando la mayoría parlamentaria "para vetar iniciativas, impedir debates incómodos y amordazar a la oposición", ha afirmado Muñoz, para quien "nunca antes se había degradado tanto la calidad democrática del parlamento valenciano".

Mazón, en Les Corts

Ha criticado que Carlos Mazón "siga sentado en Les Corts como diputado gracias a la protección del PP", ha recriminado que "llevan meses encubriendo a Mazón, impidiendo que dé explicaciones y utilizando su mayoría para blindarle política y judicialmente" y ha insistido en que deber entregar el acta y renunciar al aforamiento.

"El balance es demoledor: una legislatura marcada por la desidia, las mentiras y el dolor causado por el peor PP de todos. Un PP que ha entregado absolutamente todo a la extrema derecha con tal de mantenerse en el poder", ha afirmado.

"Dentro de un año, la Comunitat Valenciana volverá a tener un gobierno digno, serio y progresista. Diana Morant será la próxima presidenta de la Generalitat y abrirá una nueva etapa de estabilidad, convivencia y avances para esta tierra. El cambio es imparable", ha concluido.

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