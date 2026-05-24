La Séquia de Tormos: Las huertas del noroeste de la capital del Túria

El espacio de regadío del sector noroccidental de la gran urbe de València está bonificado por una de las acequias históricas que configuran el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, la Séquia de Tormos. Recorre términos municipales de Paterna, Quart de Poblet, València (varias pedanías) y Burjassot. Como acontece con otros sistemas de riego de L’Horta, durante las últimas décadas ha experimentado una reducción sustancial y visible del espacio irrigado. La superficie regada era de unas 1.000 Ha en 1950, y unas 550 Ha en la actualidad.

Pese a la reducción en superficie regada, alrededor del 45% desde mediados del siglo XX, las huertas localizadas en las proximidades de Benimàmet y Campanar (no alcanzan las 200 hectáreas), y las huertas situadas entre Burjassot, Borbotó y Carpesa (menos de 400 ha), permanecen bien conservadas y son ejemplos del paisaje tradicional de L’Horta de València, en donde llama la atención la red de acequias y de caminos, el poblamiento en alquerías y parcelas en producción. Se rige por sus propias Ordenanzas aprobadas por Real Orden de fecha 10 de junio de 1843.

Rollet dels Jesuites. Séquia de Tormos. / Estepa

La acequia de Tormos es la primera de las acequias pertenecientes al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia que toma agua por la margen izquierda del rio Túria. Se ubica aguas arriba del Assut de Mestalla. Para el riego dispone de una dotación tradicional de 10 filas, y para ello mantiene el sistema de “atandarse a la salida del sol”. Riega varios tramos de las huertas de: Quart junto al cauce del Túria, Paterna, Godella, Burjassot, Tavernes Blanques y València, y las pedanías de Benimàmet, Beniferri, Borbotó, Poble Nou y Carpesa.

El recorrido de la Séquia de Tormos: del Turia a Rascanya

La Séquia de Tormos recorre unos doce kilómetros, desde su azud en el término municipal de Paterna hasta desembocar en la acequia de Rascanya, concretamente en el Molí de Canyars, en término de Tavernes Blanques. La Séquia de Tormos nace en el azud homónimo, tercero de la Vega de Valencia, situado tras los de la Reial Séquia de Montcada (margen izquierda del Turia) y la Séquia de Quart (margen derecha). La presa se localiza medio kilómetro aguas arriba del Assut de Mislata y unos 250 metros aguas abajo de la carretera entre Paterna y Manises.

La acequia circula descubierta, en dirección sureste, por la orilla izquierda del río a lo largo de dos kilómetros; discurre próxima a los azudes de Mislata y Mestalla. Una vez se sitúa a la altura de la Presa de "La Cassola" o Assut del Repartiment, se adentra en el término municipal de Paterna. En este sector parte la Séquia de la Fila, que alumbra el sector meridional de Campanar. El canal principal continúa en dirección al sector meridional del núcleo urbano de Benimamet. A partir del Molí de Benimamet, en la partida de La Moleta, parten varios brazales (el Tragador y los "rolls" del Matadero, de les Escoles, de les Penyetes), que riegan la partida de Cantarranes. La Séquia de Mestalla discurre por el sur.

Fila de Campanar. Séquia de Tormos. / Estepa

Entre los núcleos de Benimamet y Beniferri, la acequia salva la V-30 en su nueva entrada a València por Beniferri, sobrepasa el Molí de Bonany, y distribuye los brazos de Burjassot-Borbotó y de Benicalap.

El Braç de Benicalap bonificaba antaño las partidas de Beniferri y La Fabanella, por medio de brazales y rolls, hoy muy afectados por el proceso de urbanización. De la misma manera, a través del Roll de Beniferri, se irrigaba las partidas de Benicalap, La Parreta, Torrefiel y Marxalenes, sumidas en un prolongado proceso de abandono. Actualmente el Braç de Benicalap, mediante les files del Patriarca y de Barraques y el Braç de Fernando, nutre la zona de Benicalap comprendida entre Ciutat Fallera y Poble Nou, delimitada al Norte por el Braç de Fernando.

SÉQUIA TORMOS / Estepa

El Braç de Burjassot-Borbotó toma dirección noreste, circula subterránea hacia les llengües de Burjassot-Alborgí, localizadas en el extremo oriental del núcleo urbano de Burjassot. En estas lenguas parte el Braç de Burjassot, que riega los huertos de las partidas de La Coscollana y Vinyata, próximas a Burjassot y Godella, hasta derramar en la Séquia dels Avenars, que define el límite septentrional de la Séquia de Tormos.

La Séquia de Tormos irriga por medio de algunas acequias, como el Braç de Xarpa, Ferrús o Cementeri, las partidas de La Coscollana, Les Basses y Vinyata. Por su sector oriental discurre la Acequia de Mestalla que desagua sobre el Barranc del Palmaret. Una vez que la Séquia de Tormos cruza Borbotó se dirige hacia el inicio de la Séquia del Palmaret. Riega la partida de La Font, mediante el Roll del Toll Nou. En el sector septentrional de Carpesa, se riega parte de la partida de La Font mediante los Rolls de Carabassa y de la Barraca. Finalmente, la Séquia de Tormos vierte sus excedentes sobre la Séquia de Rascanya, junto al Molí de Canyars.

Un patrimonio hidráulico de gran interés

La Séquia de Tormos contribuye de forma significativa en la configuración actual del paisaje milenario de L’Horta de València. Concretamente en dos sectores conserva sus valores patrimoniales paisajísticos: en Campanar, entre el río Túria y Mislata (sur), Burjassot (norte) y València (este); y en la zona entre Burjassot (oeste), València (sur), y Tavernes Blanques (este), en las pedanías de Borbotó, Carpesa y Poble Nou. Un paisaje reconocido internacionalmente como SIPAM, Sistema Importante de Patrimonio Agrícola Mundial.

Llengües de l’Alqueria de Ferrús. Séquia de Tormos. / Estepa

El Assut de Tormos fue declarado BIC con categoría de monumento, junto el resto de azudes del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, en diciembre de 2004, por la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. De la misma manera, destacan varias lenguas, como les Llengües de Burjassot-Benicalap, de Burjassot-Alborgí, d’Alboraia-Almàssera y de Ferrando-Barranques.

En este sistema llegaron a funcionar varios molinos. Hemos podido identificar al menos 7 artilugios hidráulicos, entre los que destacan los molinos de la Sal y de Sebastià. El Molí de la Sal o del Salt, se localiza en la Séquia de Tormos, en término de Burjassot. El Molí de Sebastià o de Colau se halla en Borbotó. Los otros molinos son: Molí de Benimàmet, Molí del Vado de Manises (Paterna), Molí Llobera (Campanar), Molí de la Viuda de Planes, Raig o Pallús (Benicalap), y Molí de Canyars (Carpesa).

5.Molí Canyars, en el sistema Séquia de Tormos. / Estepa

BIBLIOGRAFÍA

. El patrimonio hidráulico del Bajo Turia: l´Horta de València (2007), coordinado porJorge Hermosilla.

. Paisajes Turísticos Valencianos (2016), de la AVT-GVA, dirigido por Jorge Hermosilla.

. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia (2023), de GVA, de Daniel Sala.

. Diagnóstico del patrimonio hidráulico de L’Horta Nord, informe inédito de la DGPC-GVA (2025), dirigido por Jorge Hermosilla.