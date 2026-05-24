Los vecinos del Cabanyal y los hosteleros del paseo de Neptuno tampoco quieren macroeventos ni festivales

“Se baila, se bebe, se come, se vive”, dice el anuncio. Pero no los vecinos ni los hosteleros de las calles aledañas al solar situado entre la calle Eugenia Viñes y el paseo de Neptuno, donde este fin de semana se celebra el Saboreofest, un festival de música y gastronomía latina. La Asociación de Vecinos del Cabanyal-Canyamelar y la Asociación de Hosteleros del Paseo Neptuno han presentado una instancia ante el Ayuntamiento de València para pedir, por segunda vez, que deje de utilizarse ese espacio como sede de macroeventos y festivales, que generan molestias para quienes viven allí y también para los propietarios de comercios y restaurantes en la zona.

Los vecinos de esta zona se suman así al debate sobre el ruido, ya agitado por una sentencia que obliga a cumplir a los festivales de la Ciutat de les Arts una norma de ruido que ha acabado con la reubicación del Bigsound en Torrent y la incertidumbre sobre el Festival de les Arts.

Aseguran desde ambas entidades que ya presentaron una primera queja conjunta denunciando las molestias derivadas de “la celebración de macroeventos, conciertos y festivales itinerantes”, queja que no ha sido respondida. El evento de estos últimos días, añaden, reproduce “exactamente las mismas molestias y problemas ya advertidos en el escrito anterior”.

El Oktoberfest, ya fuera del solar

Sobre todo, explican, para los residentes de la zona de Blocs-Platja y del entorno marítimo, que sufren las consecuencias del ruido, de las dificultades de movilidad y acceso, la ocupación intensiva del espacio público, la acumulación de residuos y “afecciones al descanso vecinal y a la convivencia”. Pero, además, insisten en que estos festivales “también generan perjuicios directos sobre la actividad ordinaria de los establecimientos hosteleros y comerciales consolidados en el Paseo Marítimo y zonas adyacentes”.

Vecinos y restauradores ya se reunieron con el concejal de Espacio Público, Jesús Carbonell, que les prometió que el Oktoberfest no se celebraría en este espacio. Ahora, les parece una contradicción que otros eventos parecidos y con “idéntico impacto” sí se autoricen en el mismo solar. Un solar que, dicen, “continúa en un estado de abandono y degradación, utilizándose de manera recurrente para actividades eventuales que agravan los problemas de convivencia ya existentes”.

Piden que el espacio sea un aparcamiento

Por eso, piden, lo primero, que se dé respuesta formal al anterior escrito conjunto de ambas organizaciones, pero también explicaciones sobre qué criterios sigue el Ayuntamiento para autorizar este tipo de festivales y eventos en solares sin urbanizar del entorno marítimo. Reclaman también que se suspenda “la consolidación de dichos espacios como recintos habituales para macroeventos itinerantes mientras no exista consenso vecinal y comercial ni estudios públicos de impacto acústico, movilidad y convivencia” y que se convoque urgentemente una reunión o mesa de trabajo entre representantes municipales, asociaciones vecinales y hosteleras.

Noticias relacionadas

Para el solar y otros como ese, sin uso, reivindica que se urbanicen y recuperen y, mientras tanto, que se estudie el uso provisional de este solar como aparcamiento para residentes.