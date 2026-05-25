El tiempo
Aemet avisa: llegan las noches tropicales a la Comunitat Valenciana
Las temperaturas se disparan esta semana y elevan las mínimas por encima de los 25 grados
La Comunitat Valenciana se prepara para recibir las primeras noches tropicales del año. Esta semana, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un nuevo ascenso de las temperaturas y señala a los últimos días de mayo, en los que podrían producirse las primeras noches tropicales, es decir, con mínimas superiores a 25 grados.
Temperaturas de pleno verano
Tal como explica Aemet, estas noches calurosas llegarán de forma generalizada a todo el litoral de la Comunitat Valenciana. El tiempo será cálido la primera mitad de la semana, mientras que durante la segunda mitad se reforzará la estabilidad y se producirá un nuevo ascenso térmico, más acusado a partir del jueves, hasta valores típicos de pleno verano.
Previsión
Este lunes la capital valenciana llegará a los 27 grados durante las horas centrales del día, con mínimas de 16 grados. El viento será suave por lo que la sensación de calor se hará mayor. La evolución será al alza a lo largo de la semana, siendo el viernes el día de mayor temperatura, con 34 grados en València.
Lo mismo ocurre con Castellón, que alcanzará los 28 grados este lunes e irá en ascenso hasta los 35 grados que se esperan el viernes.
Alicante será la capital de provincia que menos note el aumento de las temperaturas a lo largo de la semana. Este lunes espera llegar a los 26 grados, y también irán incrementando pero más suavemente, hasta los 31 grados previstos para el viernes y el sábado.
Calor generalizado en Europa
No solo la Comunitat Valenciana espera un pico en las temperaturas. Las masas de aire que sobrevolarán España esta semana serán más cálidas que cualquiera de las registradas por estas fechas en el período 1991-2020 en algunas zonas del país. Además, los vecinos franceses también registran valores inéditos para un mes de mayo, mientras en el Reino Unido están oficialmente en situación de ola de calor, con tres días consecutivos superando el umbral.
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