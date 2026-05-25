La alcaldesa de Torrent, que cerró los colegios en la dana, asegura que la alerta roja era "igual para todos"

Este lunes ha acudido a declarar ante la jueza de la dana la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la cuarta responsable municipal que pasa por el juzgado de Catarroja tras el alcalde de Utiel y las exalcaldesas de Requena y Chiva. Todos han expuesto a la magistrada las dificultades que se encontraron los ayuntamientos para hacer frente a la emergencia y que avisaron a la población. Pero en este caso, antes de entrar a declarar, Folgado ha recordado que la alerta roja de Aemet, lanzada desde primera hora de la mañana, "era igual para todos".

La alcaldesa ha señalado que no recibió ninguna indicación por parte de Emergencias de la Generalitat de cómo actuar y que ella no tenía ninguna información adicional a la que tenían todos. "Teníamos alerta roja, igual para todos, pensábamos que era una situación de lluvias, y lo prioritario para nosotros era alertar a la población, y lanzamos a través de los canales de comunicación del ayuntamiento y las redes sociales toda la información y las advertencias necesarias" sobre un episodio que espera "no volver a ver", ha explicado a los medios de comunicación.

En ese sentido, y sobre la falta de advertencias por parte de la Generalitat Valenciana, ha apuntado que eso lo tendrá que explicar "quien tenga que explicarlo". Preguntada si el día de la dana pudo hablar con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que había problemas de comunicaciones telefónicas, parte del municipio estaba sin luz, y se recibió una llamada de madrugada a uno de los pocos teléfonos que estaban activos en la que decían que se había intentado contactar con la alcaldesa, pero su teléfono no funcionaba, y le trasladaron una petición por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y de Mazón, que no ha concretado.

Ese día sobre las seis de la tarde fue cuando vio cómo iba el barranco de la Horteta, uno de los barrancos tributarios del Poyo, y llamó a la Policía Local al ver que la situación era "bastante complicada", más en ese punto donde había una pasarela que ya no estaba, e hizo otras llamadas. Ha reiterado que nunca había visto el barranco como estaba el día de la dana: "Una imagen que no podremos olvidar nunca".

Noticias relacionadas

Por la mañana, cuando se activó la alerta roja, el gobierno local reunió a una especie de comité de crisis para tomar una serie de medidas, atendiendo a las advertencias meteorológicas que iban llegando "casi minuto a minuto, y se decidió suspender la actividad lectiva y la deportiva en los centros municipales". El decreto sobre la suspensión de las clases en la ciudad salió al mediodía para que de forma escalonada se fuera recogiendo a los niños de los centros escolares y a la hora de comer ya estuvieran cerrados.