Aluvión de comunicadores para apoyar a Bernabé

Pilar Bernabé empezó su cuenta atrás hacia las elecciones el sábado con un almuerzo, un 'no-mitin' y el apoyo directo de la Moncloa. Aunque en el escenario del Parque Santiago Díaz de l'Hort de Sanabre estuviera el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y aspirante del PSPV a la alcaldía de València contó con el respaldo presencial de un nutrido grupo de comunicadores del entorno socialista para impulsar su campaña. Entre ellos, una de las más estrechas colaboradoras de Pedro Sánchez en el palacio presidencial: la secretaria de Estado de Comunicación, la valenciana Lydia del Canto.

La periodista estuvo además en el encuentro posterior con el núcleo duro del 'pilarismo'. La SEC (siglas del cargo) fue una de las invitadas a la picaeta posterior al almuerzo, como la propia Bernabé mostró en una imagen en sus redes sociales, fotografía que exhibe la cantidad de comunicadores implicados en hacerla alcaldesa, con Rosa Domínguez, Josep Moreno, Amparo García, Cristóbal Toledo o Vicent Chilet entre los retratados con otros cargos del PSPV.