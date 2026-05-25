Bielsa hace de anfitrión de los presidentes de diputación socialistas

València ha acogido este lunes una cumbre de presidentes de la diputación provincial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Lo ha hecho casi por accidente, porque hasta hace un par de semanas estaba previsto que Málaga fuera la ciudad anfitriona.

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, ha ejercido de anfitrión, pero el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, también ha hecho lo propio con los presidentes del PSOE. En concreto, la noche del domingo se celebró una cena en la que participaron los presidentes de las diputaciones de Sevilla, Albacete, Guadalajara, León, Badajoz, Cáceres, así como un diputado en representación de la Diputación de Barcelona, y la directora general de la FEMP.

Bielsa no acudió solo. A la cena, que se celebró en un restaurante del centro histórico, acudió también Toni Gaspar, que acaba de ser nombrado vicesecretario general de los socialistas en la provincia de Valencia.

Antes de la asamblea de esta mañana, Bielsa volvió a reunirse con sus compañeros, donde abordaron la situación del partido y se reivindicó que es "el momento de más socialismo", señalan desde el grupo.