Vaivén
Císcar se 'estrena' en un acto con González Pons y Morata
Ciprià Císcar ya actúa como presidente del PSPV. El cargo, para el que fue ratificado el pasado 9 de mayo, lo estrenó el pasado viernes en un acto organizado por el Observatorio Socioeconómico y Político de la Universidad Católica de Valencia (UCV) donde compartió mesa y conversación con el vicepresidente del Parlamento Europeo (y también exconseller, como Císcar), Esteban González Pons, del PPCV, y el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata.
El encuentro, moderado por el sacerdote José Luis Sánchez García, director del citado observatorio, sirvió para dialogar sobre el futuro de la autonomía bajo el título 'Pensar en Valencia: perspectivas de futuro'. Císcar, Pons y Morata coincidieron en la necesidad de consensuar los grandes retos de la Comunitat Valenciana pero, eso sí, lamentaron que no está siendo fácil poder abordarlos en el actual escenario político de polarización extrema y crispación.
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