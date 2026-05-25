Claves de la propuesta de los sindicatos de profesores a Educación: ratios, sueldo y restituir dimitidos

El pulso entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de profesores tendrá este lunes una nueva edición en forma de mesa de negociación. Para esta, será clave la nueva contrapropuesta presentada hace escasos minutos por los representantes de los docentes. Esta, según indican, es “muy similar a la anterior” aunque “com más concreción y candelarización”, y contiene algunas novedades importantes para intentar desbloquear unas conversaciones que llevan frenadas desde el pasado miércoles.

Según el documento registrado por los sindicatos UGT-PV, CCOO PV y Stev y al que ha tenido acceso este periódico, basa su estructura en "tres premisas irrenunciables": por una parte, que cualquier compromiso del Consell "ha de incorporar necesariamente una cuantía económica finalista, un calendario concreto, un mecanismo claro de ejecución y una comisión de seguimiento de los acuerdos"; por otra, que los "problemas estructurales del sistema educativo no admiten más aplazamientos o derivaciones a mesas técnicas" y que, por último, que el diálogo social "exige simetría real", esto es, que no puede "haber un acuerdo serio si una parte difiere el coste presupuestario esperando de la otra parte dirigera las expectativas de mejora del conjunto y sus derechos laborales".

Cambios en las ratios

A partir de ahí comienzan a detallarse exigencias en 10 puntos a los que se suman una "cláusula final". El primer punto es sobre las ratios. En este reclama constituir un grupo de trabajo para avanzar en la "reducción progresiva" que iría hasta aplicarse en 2029/2030 un ratio de 15 alumnos en el Segundo Ciclo de Infantil (3-6 años), 20 en PRimaria, 20 en la ESO y 20 en Bachillerato.

Imagen aérea de la manifestación educativa / Fernando Bustamante

A ello se añaden otras exigencias como "eliminar por completo la posibilidad de incrementar de forma extraordinaria un 10 % las ratios máximas establecidas" y en las que cualquier alumno con necesidades específicas de apoyo supondrá "una reducción directa de 3 plazas en el aula"; un descenso de las ratios mínimas para mantener el aula en las zonas de despoblación de seis a cuatro alumnos, que el número máximo de alumnos de FP Básica sea entre 12 y 14 o que en las EOI se reduzcan las ratios a 20 alumnos en las enseñanzas presenciales y 30 en las a distancia.

Plan confort térmico

El segundo es sobre "simplificación administrativa" donde se incluye un "catálogo racional de documentos exigibles", el uso de la IA para elaborar trámites o que se regule el trabajo fuera del centro con derecho a la desconexión. El tercero es sobre plantillas docentes donde se exige restaurar "los recortes del orden de plantilla de 2025" en FP, FPA, EOI y conservatorios, se reclama "garantizar la cobertura obligatoria e inmediata de cualquier vacante o sustitución en un plazo máximo de 3 días lectivos" o se pide mantener los puestos de trabajo del profesorado experto y especialista.

El cuarto punto es sobre infraestructuras. En ella se reclama que antes de acabar 2026 se haya impulsado un Plan Director de Infraestructuras Educativas que incluya un Plan de Confort Térmico y un Plan de Accesibilidad en los centros educativos; el impulso a la ejecución del Pla Edificant así como un periodo máximo de reconstrucción de 12 meses de los centros afectados por la dana. El quinto es sobre inclusión educativa y con un aumento de las dotaciones de educadores sociales en Secundaria, la ampliación de las Unidades de Detección Precoz de Salud Mental o negociación de la incorporación de la Orientación Educativa en las enseñanzas artísticas, EOI y FPA.

La consellera Carmen Ortí y los principales cargos de Educación, reunidos este viernes para abordar la huelga de docentes. / Levante-EMV

El sexto punto se concreta en la Formación Profesional. Se exige el mantenimiento "íntegro" de todos los ciclos formativos implantados con los fondos NextGeneration, que se mantengan y mejore la oferta de ciclos en centros públicos o que se doten los "medios necesarios" para el seguimiento de la Formación en Empresa.

Exigencias salariales

El séptimo es sobre uno de los asuntos sobre los que más tinta ha corrido en estas semanas de choques y negociaciones: el de los salarios. En ello se reclama una "calendarización del incremento salarial a partir de septiembre de 2026 de los complementos autonómicos que compense la péridda de poder adquisitivo desde 2010 (alrededor del 20 %) y ligarlo a una cláusula de revisión salarial de estos complementos que compense anualmente el incremento del IPC". En esta ocasión no se da una cifra, aunque Stepv ha calculado que es en torno a 500 euros mensuales.

A ello se añaden otras reclamaciones como el abono de todos los complementos autonómicos en las pagas extra, la compensación de la pérdida de poder adquisitov de las IT de larga duración, un Plan de Bienestar Docente y Salud Laboral con protocolos frente a las agresiones; un protocolo de desconexión digital o una reducción de jornada para los docentes de más de 55 años, de un tercio o la mitad de la jornada sin justificación médica o de atención a terceras personas. También se reclaman medidas para los interinos que incluya el cobro del verano a partir de 150 días trabajados.

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Los tres últimos puntos son, primero, sobre el valenciano; con entre otras medidas retirar el decreto de currículum de Bachillerato que dejaba fuera del estudio a autores no valencianos; el reconocimietno de la labor de los equipos directivos de los centros, con la readmisión de aquellos que hayan dimitido durante la huelga (una de las novedades más claras de la propuesta) así como el reconocimiento del profesorado utilizanod para cumplir las medidas de este acuerdo "los descuentos de las nóminas del profesorado que ha secundado las huelgas educativas".