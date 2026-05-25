El Consell dispara un 40% los procesos para ocupar plazas de funcionario como el de la pareja de Llorca

El uso de las comisiones de servicios en la administración se está convirtiendo en norma, más que en una excepción. Se trata de una forma temporal de provisión de puestos vacantes cuando es urgente su cobertura y no da tiempo a instrumentar el proceso de provisión, que puede tardar mucho. Es un mecanismo de movilidad dentro de la administración, es decir, que no está concebido para llegar a la función pública sino para ocupar una plaza diferente a aquella en la que estás siendo ya funcionario.

Es el procedimiento, por ejemplo, que utilizó en la Diputación de Valencia a principios de este año, cuando aterrizó la pareja del president procedente del Ayuntamiento de Finestrat, lo que armó un enorme revuelo. La comisión de servicio concede un amplio margen de discrecionalidad al responsable donde llega el funcionario, lo que puede dar pie a suspicacias.

Durante la bronca política que desencadenó aquella noticia, el ‘president’ negó las acusaciones de enchufe, y dijo que es algo habitual, utilizando como argumento que durante los ocho años del Botànic se aprobaron 11.500 en el marco de la Generalitat.

En realidad, fueron 11.642 entre julio de 2015 y junio de 2023, según la información facilitada por la Conselleria de Hacienda al PSPV y a la que ha tenido acceso este periódico. Es una cantidad similar de movimientos a la que se produjo en los ocho años precedentes, bajo los gobiernos de Francisco Camps y de Alberto Fabra, entre 2007 y 2015, cuando hubo 11.269.

La diferencia es que si la media en esos años era de unas 1.450 al año, desde el último cambio de gobierno y el regreso del PP de Carlos Mazón (ahora Pérez Llorca), se han producido 6.118 entre el 1 de julio de 2023 y el 10 de mayo de 2026, más de 2.000 comisiones al año. Es un incremento del 40 %.

“Pérez Llorca quiso extender la sombra de la sospecha a los Consells del Botánic, pero lo que no dijo es que en apenas 3 años el PP ha superado el 50% de las comisiones realizadas en los 8 años del Botànic. Todos los funcionarios que solicitan una comisión de servicio quisieran para ellos la aplicación de esa “urgente necesidad” y que los procesos se resolvieran en apenas un mes, como el de la pareja del president”, señala la diputada del PSPV Mercedes Caballero. “Las administraciones son garantes de la legalidad y debemos preservar la confianza en los procedimientos, en este caso los de provisión de puestos de trabajo. Utilizarlas en beneficio propio es muestra de la forma de gobernar del PP”, añade.

Administración “más dócil”

¿A qué puede deberse? Hay pocas certezas sobre el uso masivo de este instrumento. Según los datos facilitados, hay 275 funcionarios que en estos 20 años han tenido 10 o más comisiones de servicios. Y 6.134 empleados públicos al menos dos. “Con este sistema, al ser la concesión de las comisiones de servicio algo discrecional por las jefaturas de personal de cada conselleria, la persona está mas sujeta a la voluntad de su superiores y por tanto, sea causa o consecuencia de esta situación, será más dócil que si tu puesto tiene un destino definitivo. No es una forma de provisión con un baremo objetivo como es el concurso de traslados. En realidad consigues una administración afín. No sabemos si es causa pero en todo caso es consecuencia”, aventura una fuente sindical con décadas de experiencia en la Generalitat.

Las fuentes consultadas apuntan también que este sistema abre la puerta a agravios, ya que hay personal que se quiere mover y no puede, porque le deniegan salir de su puesto de origen por falta de personal. Y es que en este procedimiento necesitas dos aprobaciones: la de quien te deja ir y la de quien te concede la comisión.

“La comisión de servicios tendría que ser para situaciones puntuales en un sistema en que a través de ofertas públicas de empleo y concursos de traslados seas titular del puesto: eso da estabilidad a las personas, a los equipos y garantiza la imparcialidad de los servicios públicos”, apuntan.

Por aventurar un motivo del incremento de las comisiones, otra sindicalista apunta que puede deberse a los procesos de estabilización que se han multiplicado estos años. Muchos interinos pueden haber terminado con plaza en propiedad en otro lugar diferente y se les ha reclamado en el puesto que ocupaban como interino.

En la diputación, que es la administración en la que se produjo el caso de la pareja del president, un delegado señala que ahora simplemente se hace más algo que siempre se ha hecho: “Se abusa de ese sistema para traerse a quien les da la gana”. En el caso provincial, además, los sindicatos están denunciando la apertura de muchas plazas a otras administraciones, lo que sumado a la comisión de servicios facilita un desembarco de personal, “con el consiguiente perjuicio para los trabajadores de la casa”.

Por último, desde CC OO reconocen que desde hace tiempo este es un asunto que preocupa y que se aborda en las comisiones sectoriales de la Generalitat. Se está abusando de un sistema que no tiene todas las garantías, que a veces se da sin ni siquiera publicidad, apuntan. Incluso se programan con un año de antelación. CCOO tiene alguna comisión de servicios recurrida en los tribunales: “Es pervertir el sistema de concurso y acceso por méritos”. También se estarían abriendo plazas a personal de otras administraciones.

Según apuntan desde este sindicato, Función Pública sí ha manifestado a las consellerias que hay que frenar el uso exagerado de esta figura, porque muchos funcionarios no están en su lugar y eso significa que se crea más interinidad en otros departamentos para cubrir esas plazas. Las consellerias protestan porque se les “desmonta” sus equipos y quieren mantener a cierto personal.

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Otro problema que se está dando esta legislatura con el continuo cambio de estructura del Consell con movimiento de competencias es que algunas consellerias están bloqueando la salida para no perder personal. No las autorizan si no les cubren las plazas.