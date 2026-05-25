El CVC pide la inclusión de las mujeres en la Semana Santa de Sagunt: "La sacralización de la fiesta no puede ser excusa para el cambio"

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha reivindicado este lunes, en una declaración institucional, la incorporación de las mujeres en "igualdad de condiciones" en fiestas, manifestaciones culturales y sociedades religiosas de acuerdo con los principios democrático y de inclusión. El pleno del CVC se ha pronunciado así sobre la incorporación de las mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt y ha considerado que "la sacralización de la fiesta no puede ser excusa para el cambio".

La institución recuerda que su preocupación por la situación de las mujeres ha quedado reflejada a lo largo de diferentes informes y declaraciones publicadas, poniendo el foco de atención en las actitudes y comportamientos que atentan contra el principio de igualdad. Menciona como ejemplo la 'Declaración sobre el arte y la mujer' aprobada en el Pleno del Consell Valencià de Cultura, del 26 de junio de 2017, y el 'Informe sobre la participación de las mujeres en las fiestas', aprobado el 22 de junio de 2020.

"El acceso a la cultura es un derecho universal de todas las personas y acceder a ella y participar de ella, con igualdad de condiciones, también lo es", defiende el Consell de Cultura en la declaración, en la que añade que la participación de las mujeres en las fiestas y en las manifestaciones culturales en plena igualdad "es una cuestión de democracia y de derechos humanos" porque "si las mujeres avanzamos, avanza la sociedad en su diversidad y pluralidad".

Contra la "tradición como dogma"

"Dentro de una sociedad igualitaria -defiende- la tradición tiene que ser una herramienta creadora de cultura y participativa, abierta a los nuevos tiempos". Por lo tanto, considera que "la sacralización de la fiesta no puede ser la excusa para el mantenimiento de la participación históricamente diferenciada, puesto que mantener la tradición como dogma significa que más de la mitad de la población no podrá participar en igualdad de condiciones en el espacio público".

La resistencia al cambio, agrega, "significa el rechazo a admitir modificaciones en el sistema de género establecido, mientras que abrirse al cambio permite una mayor igualdad entre hombres y mujeres, además de reconocer que las herencias que recibimos como sociedad también pueden ser transformadas y adaptadas". "Las mujeres no tienen que ser excluidas de ningún ámbito por el hecho de ser mujeres, y mucho menos sustentar esta exclusión por tradiciones históricas consideradas inamovibles", advierte.

"En pleno siglo XXI, las mujeres tienen que participar de las fiestas y de las tradiciones en plena igualdad porque si no lo hacemos se estarán vulnerando nuestros derechos y nuestras libertades", según el Consell Valencià de Cultura. Y por ello alienta a todas las asociaciones, cofradías, entidades y colectivos, la composición de los cuales ha sido tradicionalmente masculina, que admitan la inclusión de las mujeres, porque la tradición como doctrina no significa la discriminación del género femenino" y contribuir con ello "a la consolidación de una sociedad inclusiva e igualitaria".

Derecho civil valenciano

El pleno del CVC ha ratificado también este lunes una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental Materna, en la que ha recordado que el bienestar emocional de las mujeres durante la etapa prenatal y posnatal "es una responsabilidad colectiva que va más allá del ámbito sanitario", y otra sobre el Derecho Civil valenciano, en la que reclama que "culmine este trámite necesario".

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En ese sentido, el ente lamenta que "todavía no se haya atendido" una reivindicación histórica aprobada en 2020 por las Corts y que el propio CVC también avaló con un dictamen favorable emitido en 2024. Este lunes ha actualizado ese apoyo a "recuperar" el derecho civil valenciano y que "lo más pronto posible se inicien los trámites" en el Congreso para retomar la propuesta de reforma constitucional.