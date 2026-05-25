Educación convoca a los sindicatos a una nueva reunión tras recibir su última contrapropuesta

Habrá nueva reunión entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de profesores este mismo lunes a partir de las 16 horas para tratar de desactivar la huelga indefinida que inicia su tercera semana. Después de diez días de movilizaciones de los docentes y varios choques con el departamento que encabeza Carmen Ortí, las dos partes retomarán las negociaciones este mismo lunes después de que los representantes de los trabajadores hayan llevado hasta la sede de Campanar una última contrapropuesta. La última reunión fue el miércoles pasado, cuando Ortí se levantó de la mesa ante una doble negativa del profesorado: a firmar el acuerdo y a desconvocar las movilizaciones.

Los sindicatos han salido con cierto optimismo después de entregar la nueva propuesta, que han recibido directamente la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy. Estos, tras una primera lectura rápida del documento, les han transmitido que sus propuestas concidien en un 65 %, por lo que se cree que esta tarde puede haber avances importantes. El punto más complejo puede ser el de las ratios porque conselleria les ha transmitido que son complejas de conseguir. Por eso, esperan una contraoferta al respecto en la reunión de esta tarde.

Un propuesta "muy similar"

Los representantes del profesorado han explicado que se trata de una propuesta “muy similar a la anterior” aunque “com más concreción y candelarización”, según Marc Candela de STEPV. Ellos quieren “reabrir la negociación porque no podemos estar así de forma indefinida”, ha explicado Mayte Tarazona de UGT. “La situación es insostenible”

El nuevo documento presentado por el profesorado que se comenzará a negociar a partir de las 16h fija las peticiones de los sindicatos en puntos clave: ratios de 15 alumnos en Infantil y 20 en el resto de niveles hasta Bachillerato para el curso 2029/2030; recuperar la orden de plantillas del Botànic incumplida por el Consell a pesar de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y una recuperación de su poder adquisitivo, que cifran haber perdido en un 20% del apartado autonómico y que se ligue al IPC.

Conselleria de educación educació Manifestación concentración CAMPANAR Reunión Conselleria con los sindicatos de educación VLC / JM LOPEZ

A diferencia de la contraoferta del lunes pasado, en esta petición registrada por los sindicatos no se fija ninguna subida salarial concreta. El lunes pasado STEPV lo cifró en 500 euros, pero en esta ocasión no hay una cuantía clara, aunque el 20 % de poder adquisitivo perdido ronda esta cantidad. La última oferta hecha por Educación en esta línea fue el miércoles pasado, de 200 euros más, aunque aquella propuesta (que incluía medidas de otro tipo pero sin calendario) fue rechazada por el profesorado en un 78 % y desde entonces no ha habido reuniones.

Así, la de este lunes, con citación expresa del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y la consellera Ortí a los sindicatos, supondrá recuperar unas negociaciones que quedaron truncadas el miércoles pasado cuando los sindicatos verbalizaron ante la cúpula de la conselleria su 'no' a la oferta. Aquel encuentro duró 12 minutos, los que tardó Ortí en escuchar ese rechazo y levantarse de la mesa, sin fijar un nuevo encuentro hasta este mismo lunes a raíz de la contrapropuesta de los sindicatos.

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"Muy similar a la anterior"

En este nuevo documento entregado, una de sus novedades también tiene que ver con los equipos directivos que han presentado su dimisión en los últimos días ante la falta de acuerdo. Más de 270 directivos, se comunicaron el pasado jueves. Sobre ellos se pide que sean restituidos “inmediatamente” a la firma del acuerdo.