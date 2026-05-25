Educación logra un micro acuerdo por los salarios con CSIF y Anpe y rompe la unanimidad sindical

Divide y vencerás. Esa es la estrategia que la Conselleria de Educación ha escenificado esta tarde en la reunión con los sindicatos para tratar de frenar la huelga indefinida de profesores. El departamento de Carmen Ortí ha ofrecido desgranar la propuesta en ‘microacuerdos’ y, de este modo, ha conseguido romper la unanimidad sindical. CSIF y Anpe Comunitat Valenciana han aceptado firmar la propuesta de mejora retributiva de 200 euros de aquí al año 2028, con la novedad de que los últimos 50 euros se vinculen al IPC, algo que el resto de sindicatos pedía para todo el incremento. Estos dos sindicatos suponen solo el 30 % de la representación sindical del profesorado y deja fuera al otro 70 %: STEPV, el mayoritario; UGT y CCOO. Estos tres consideran el acuerdo "insuficiente" y pedía al menos ligar la subida al IPC de toda la propuesta.

De este modo, la negociación salarial estaría casi completa, aunque Educación les ofrece al resto presentar una nueva propuesta mañana cuando haya una nueva reunión sindical mañana. Marc Candela de STPEV ha dicho que "Educación tiene las puertas abiertas". Sin embargo, el debate proseguirá mañana con el resto de propuestas; entre ellas, una nueva para reducir las ratios, un punto que ha cabado hoy sin acuerdo. Además de la subida salarial, el acuerdo recoge la inclusión de tres días de libre disposición, dos en días laborables y uno en no-laborable, así como iniciar un debate para rebajar las horas lectivas de los profesionales por encima de los 55 años.

El asunto sobre el salario parece casi definitivo porque la posición de los sindicatos no es vinculante y Educación podría darse por satisfecha con la firma de estos dos, aunque solo representen el 30 %. En todo caso, el resto de sindicatos podrían recurrir este acuerdo. Sobre si esto supone que la huelga indefinida continúe, Valls de CCOO ha asegurado que toca "reflexionar". Cabe recordar que CSIF estaba entre los sindicatos convocantes. En realidad, la estrategia de la Generalitat les deja un poco 'fuera de juego'.

Del optimismo al desencuentro

Esta situación ha roto el optimismo imperante desde esta mañana. Al entregar la nueva propuesta, Candela ha asegurado que "había voluntad de entendimiento" por parte de Educación e, incluso, tras el desenlace de la mesa ha expresado que la Generalitat está "mucho más abierta al diálogo" que la pasada semana. El secretario autonómico Daniel McEvoy ha asegurado al mediodía que el acuerdo sería "inminente" y después de que los sindicatos destacaran la "predisposición" de Educación para encontrar posturas.

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Justo antes del receso ha sido cuando Conselleria les ha propuesto firmar la parte salarial por separado si había un acuerdo, después de dejar para el martes al propuesta de la bajada de ratios. El asunto de las ratios ha sido el primero en debatirse. Los sindicatos pedía 15 en Infantil y 20 en el resto de niveles hasta Bachillerato, pero Educación les aseguró que "no se puede asumir" y proponía ceñirse a los máximos de la ley estatal, aunque esta finalmente no se apruebe en el congreso. Proponía un tope progresivo de 22 en Infantil, 22 en Primaria y 25 en la ESO y pretendía dejar fuera al resto de enseñanzas no obligatorias como Bachillerato, las EOI y las Enseñanzas Artísticas. El punto se ha cerrado con el compromiso de Educación de presentar una propuesta más calendarizada mañana, es decir, que daban por supuesto que no se alcanzaba un acuerdo hoy. Los sindicatos le piden "más concreción" y menos ambigüedad".