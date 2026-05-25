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Fe de errores

La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV

Una fotografía que introdujo erróneamente iniciales

A la izquierda, la foto original; a la derecha, la portada con el tratamiento erróneo

A la izquierda, la foto original; a la derecha, la portada con el tratamiento erróneo / L-EMV

Redacción Levante-EMV

La fotografia principal de la portada de nuestra edición impresa de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, estaba retocada para maximizar la fuerza de la imagen, a través de una herramienta digital. Como resultado del tratamiento digital de la foto se eliminaron algunos elementos y por error se introdujeron iniciales inexistentes en la pancarta inicial.

Portada de hoy, 25 de mayo, con la foto errónea

Portada de hoy, 25 de mayo, con la foto errónea / L-EMV

TEMAS

  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  3. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  4. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  5. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
  6. Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
  7. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
  8. Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos

Educación y sindicatos rebajan la tensión y confían en firmar “un acuerdo inminente”

La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV

La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV

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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

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