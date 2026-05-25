Fe de errores
La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV
Una fotografía que introdujo erróneamente iniciales
La fotografia principal de la portada de nuestra edición impresa de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, estaba retocada para maximizar la fuerza de la imagen, a través de una herramienta digital. Como resultado del tratamiento digital de la foto se eliminaron algunos elementos y por error se introdujeron iniciales inexistentes en la pancarta inicial.
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