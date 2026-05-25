La foto de la manifestación del 15 de mayo de la portada de la edición impresa en Levante-EMV

La fotografia principal de la portada de nuestra edición impresa de hoy, lunes 25 de mayo de 2026, estaba retocada para maximizar la fuerza de la imagen, a través de una herramienta digital. Como resultado del tratamiento digital de la foto se eliminaron algunos elementos y por error se introdujeron iniciales inexistentes en la pancarta inicial.

Portada de hoy, 25 de mayo, con la foto errónea / L-EMV