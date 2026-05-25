La izquierda pide tumbar las conclusiones de PP y Vox sobre la investigación de la dana

"Es ilegal e inmoral", advierte el PSPV. "Es infame, un insulto a las víctimas", indica Compromís. Es el resumen hecho por los dos grupos parlamentarios de la izquierda ante la presentación de sus respectivas enmiendas a la totalidad al dictamen pactado por PP y Vox tras la investigación hecha en las Corts gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, dos textos que supondrán la última prueba a esquivar para 'populares' y voxistas para aprobar sus conclusiones.

Las formaciones que sostienen al Consell en el parlamento valenciano acordaron un documento común la semana pasada tras negociar a partir de sus respectivos informes. Tampoco es que hubiera muchas diferencias: la principal culpa se fijó en la falta de información de los organismos estatales durante el 29-O y el único reproche hacia la Generalitat es la falta de "liderazgo político" de la Conselleria de Emergencias en pedir esa información. Eso sí, sin citar en ningún momento a Salomé Pradas o Emilio Argüeso, los dos investigados en la causa.

Estas explicaciones no convencen ni mucho menos a la izquierda que las rechaza con contundencia. Sus dictámenes ya iban por otra línea y en la justificación de las enmiendas a la totalidad se ahonda en criticar el método de funcionamiento que ha tenido la comisión en los doce meses de trabajo que ha estado abierta donde ha habido apenas una decena de convocatorias y donde han faltado nombres clave como los de Pradas, Argüeso o el funcionario de más alto rango de Emergencias, Jorge Suárez.

"Mismos errores"

De hecho, según ha explicado el PSPV tras registrar su enmienda a la totalidad (donde utiliza la base de sus propias conclusiones registradas hace dos semanas), el dictamen pactado por PP y Vox es “ilegal e inmoral”: “Ilegal porque supera las competencias de la comisión de investigación e inmoral porque no reconoce la responsabilidad de Carlos Mazón como president, ni de la consellera de Emergencias, ni del secretario autonómico”, explica el síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz.

Imagen de archivo de una de las sesiones en la comisión de investigación de la dana en las Corts. / José Cuéllar/Corts

“Es un ataque indiscriminado contra las víctimas de la dana que lo que quieren es saber la verdad, una verdad que, una vez más, el PP intenta ocultar con un relato falaz de los hechos, encubriendo una vez más a Mazón”, ha criticado. En ese sentido, el sindic del PSPV ha destacado que el Partido Popular “vuelve a cometer los mismo errores y la misma indignidad que en el dictamen de la comisión del accidente de metro” de 2006.

Con todo ello, los socialistas consideran que "cualquier dictamen que emane de esta comisión nace viciado", expresa el documento registrado y que por todo elllo "el Grupo Socialista tiene la obligación moral y política de seguir trabajando por ellas, por la verdad y por la justicia, como corresponde en una democracia avanzada y transparente".

"Absolutamente insostenible"

La línea es similar a la de Compromís. La portavoz adjunta Isaura Navarro ha señalado que el dictamen pactado por PP y Vox "es absolutamente insostenible, no se ajusta a la realidad vivida por el pueblo valenciano el 29 de octubre de 2024 y constituye un intento descarado de ocultar las responsabilidades de la Generalitat”. En la enmienda Compromís denuncia que el texto presentado por PP y Vox "oculta deliberadamente las responsabilidades autonómicas en la gestión de la emergencia", a pesar de que la normativa vigente atribuye claramente a la Generalitat la competencia en protección civil y gestión de emergencias.

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Asimismo, la enmienda a la totalidad de los valencianistas denuncia que el dictamen "no hace ninguna autocrítica sobre los errores en la cadena de mando y en la comunicación de alertas a la población". Para Navarro “el dictamen que han pactado PP y Vox es infame, es absolutamente insostenible, no tiene nada a ver con la realidad. La realidad es muy sencilla, ellos tenían la información, tenían la responsabilidad, tenían las obligaciones y no atendieron a sus obligaciones y no cumplieron sus responsabilidades”.