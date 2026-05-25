La Cartuja de Valldecrist de Altura volverá a brillar este verano tras siglos de historia

La Cartuja de Valldecrist de Altura, una de las grandes joyas patrimoniales del Alto Palancia y testigo de siglos de historia, da pasos para recuperar su esplendor. El antiguo monasterio medieval, clave para entender el pasado de la provincia y de la Corona de Aragón, avanza en una rehabilitación que busca frenar su deterioro, recuperar espacios emblemáticos y abrir nuevas posibilidades culturales y turísticas para el municipio.

Las obras avanzan a buen ritmo en la Cartuja de Valldecrist. / Mediterráneo

Tras el inicio de las obras el pasado mes de septiembre, los trabajos encaran ya su recta final y la previsión es que estén terminados en agosto, dentro de un proyecto que cuenta con una inversión de 821.064 euros de la Generalitat.

La directora general de Patrimonio, Blanca Camarena, y el diputado provincial de Patrimonio, Ximo Llopis, visitaron hace unos días el conjunto monástico para conocer sobre el terreno la evolución de las obras de rehabilitación, consolidación y adecuación que se están ejecutando en este enclave histórico de Altura.

Foto de la visita a las obras. / Mediterráneo

Los trabajos realizados hasta el momento han permitido consolidar muros que se encontraban en peligro, adecuar revestimientos y preparar los huecos de las carpinterías. Además, han rebajado parte del recorrido para devolverlo a su línea natural antes de proceder a su pavimentación. En paralelo, también han ejecutado la base en la superficie de la iglesia mayor, donde está previsto iniciar en los próximos días los trabajos de pavimentación.

La intervención combina distintas líneas de financiación orientadas a la conservación y puesta en valor del conjunto. Por un lado, la Conselleria de Cultura ha destinado 821.064 euros a las obras de consolidación, restauración y adecuación estructural del monasterio, con el objetivo de garantizar su conservación y mejorar las condiciones del espacio.

Otra foto de los trabajos en marcha. / Mediterráneo

A esta inversión se suma la aportación de la Diputación de Castellón, que ha consignado 345.000 euros para la rehabilitación de la hospedería. Esta actuación se centra especialmente en la estructura y la cubierta del edificio, con trabajos de restauración de la cubierta, reparación de fachadas y consolidación de forjados. De este modo, la inversión global en la Cartuja es de más de 1,1 millones.

La antigua hospedería, propiedad de la institución provincial, forma parte de un conjunto monástico fundado en el siglo XIV y considerado uno de los grandes referentes patrimoniales de la Comunitat Valenciana. La intervención prevista en este edificio permitirá avanzar en su recuperación y sentar las bases para su futura conversión en centro de visitantes, un uso que reforzaría la divulgación histórica y cultural de la Cartuja.

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La Cartuja de Valldecrist tuvo una profunda influencia histórica y estuvo vinculada a acontecimientos como el Compromiso de Caspe o el Cisma de Occidente. Siglos después, su rehabilitación aspira a devolver protagonismo a un espacio que forma parte de la identidad de Altura y del Alto Palancia, y que avanza ahora hacia una nueva etapa como referente patrimonial, cultural y turístico.