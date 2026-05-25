Laura Hernández, de vivir en la calle a ser florista en Valencia: "He conseguido una vivienda gracias a un contrato en Flores Solidarias"

Entre cuatro empresarios valencianos aportaron un millón de euros para hacer realidad un proyecto ambicioso: conseguir que personas sin hogar regresen al circuito social. Sin embargo, para hacerlo, el empleo es imprescindible porque sin un trabajo y un salario salir de la calle son palabras mayores.

Pero, ¿quién contrata a una persona en situación de calle? De eso trata Flores Solidarias, de dar empleo a personas sin hogar para que recuperen la interacción social y la autoestima, y tengan un salario y una nómina que les permita acceder a un techo para así, recuperar sus vidas.

Laura Hernández es una de las personas que forma parte de este proyecto que cambia vidas. La suya, sin duda. La mujer, en situación de calle durante 15 años sabe bien lo que implica ser mujer y dormir al raso, ser invisible y saber que ya estás fuera del circuito y sin posibilidad de retorno. "No tengo palabras para explicar lo que para mí significa Flores Solidarias. Lo he pasado muy mal y gracias a este trabajo me he recuperado, he podido salir del pozo en el que estaba y ahora, por fin, he conseguido un piso social", explica la mujer mientras arregla un centro de flores, uno de los encargos de ese día.

A Laura fue Rodrigo, el gerente del proyecto, quien le enseñó a ser florista. Él es el encargado de transformar la teoría en realidad. Explica las tres formas de financiación que tiene la empresa: el modelo de suscripciones, los encargos puntuales y los eventos. "El modelo de suscripción es el que nos permite mantener una continuidad de trabajo. Cualquiera puede ser suscriptor y en función de la cuantía que aporte recibir unas flores, una vez a la semana, una vez al mes... Puede optar por la opción más económica que es recibir unas flores y montar su propio ramo siguiendo las indicaciones que subimos por redes sociales (y que vamos cambiando cada semana) o recibir un ramo, o un centro de flores más grande o más pequeño en función de la suscripción que tenga", explica el gerente. Se puede acceder a una suscripción desde los 27 euros al mes. Por el momento son 200 las personas que participan en esta modalidad, y desde Flores Solidarias esperan que se suma más gente al proyecto ya que la inversión inicial se planificó para dos años y ya llevan un año y cinco meses.

Valencia. Flores Solidarias. Una empresa de mercavalencia vende ramos online y emplea a personas sin hogar con el objetivo de que salgan de la calle. Historia de la primera mujer que ha salido de la calle gracias a esta empresa solidaria / Miguel Ángel Montesinos / LEV

Ramos con fin social

La segunda modalidad de ingresos implican los encargos puntuales. "Se trata de regalar flores, aunque en este país no tenemos mucha tradición de hacerlo esa es la verdad. Pero bueno, quien quiera ayudarnos debe saber que si quiere regalar flores puede encargar lo que necesite online desde nuestra página web y, además de regalar flores a quien quiera, contribuirá a un fin social", explica el gerente.

Por último, están los eventos como la tercera vía de conseguir ingresos. "Flores para bodas, bautizos, comuniones, entregas de premios, inauguraciones... Las empresas nos ayudan a la hora de que los clientes nos conozcan y eso también es importante", añade Rodrigo.

El objetivo: más Lauras

De momento, Flores Solidarias emplea a 5 personas sin hogar. Con cada 100 suscripciones se puede emplear a una persona durante un año así que desde la entidad esperan sumar clientes y dar a conocer su proyecto solidario para que los encargos se acumulen. "Tenemos un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia mediante el CAST y la asociación Natania y son ellos quienes nos derivan a las personas indicadas para formar parte del proyecto. Ojalá la empresa crezca y consigamos más casos como el de Laura, que ha conseguido salir de la calle", explica Mateo Blay, socio fundador junto con Arturo Grau. Las otras dos personas que contribuyeron a poner en marcha este proyecto son de Castelló y prefieren mantener el anonimato.

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La empresa se ubica en Mercavalencia. / Miguel Ángel Montesinos / LEV

"Es tremendo vivir en la calle. Es una realidad que estamos intentando cambiar, desde aquí, desde nuestra sede en Mercavalencia, con ilusión y esfuerzo. El dinero que llega se reinvierte en el proyecto, Compramos una bicicleta eléctrica para hacer los repartos en Valencia ciudad. Para el resto, trabajamos con una empresa de reparto, y enviamos flores a toda España (en las islas, solo a Baleares por el momento). Necesitamos que las personas y las empresas nos apoyen porque entre todos podemos hacer que quienes lo creen todo perdido tengan una segunda oportunidad. Y se puede hacer regalando flores", concluye Mateo Blay.