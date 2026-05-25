Levante-EMV analiza el futuro logístico de la Comunitat Valenciana

Cintillo Foro Logística e Infraestructuras / ED

La Comunitat Valenciana afronta uno de los momentos de mayor proyección de su ecosistema logístico e industrial. El crecimiento del Puerto de València como principal enclave del Mediterráneo español, la expansión de nuevas plataformas empresariales en el área metropolitana y el auge del comercio internacional han consolidado a la autonomía como uno de los grandes nodos de distribución del sur de Europa.

A ello se suma el desarrollo de corredores estratégicos, la llegada de nuevas inversiones vinculadas a la automatización y la digitalización y la creciente especialización de municipios que han convertido la logística en uno de sus principales motores económicos. Sin embargo, el sector encara también importantes desafíos, como la necesidad de mejorar infraestructuras clave, reforzar las conexiones ferroviarias y viarias, ampliar suelo industrial, avanzar en sostenibilidad y responder a la creciente demanda de talento especializado.

En este contexto, Levante-EMV celebrará el próximo miércoles, 27 de mayo, una nueva edición del Foro Logística e Infraestructuras, una jornada concebida como espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del sector logístico valenciano, que reunirá en Feria Valencia a representantes institucionales, empresariales y municipales.Allí, los participantes analizarán los principales retos y oportunidades de un sector clave para la economía valenciana.

Presente y futuro

El encuentro, organizado con la colaboración de Europea de Carretillas, Trablisa y los ayuntamientos de Riba-roja de Túria, Loriguilla y Cheste, arrancará a las 09.00 horas y tendrá una duración aproximada de 90 minutos. La jornada arrancará con la intervención del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, que pondrá en contexto el papel estratégico de la Comunitat Valenciana en la logística del Mediterráneo.

Mapa de la ubicación de Feria Valencia.

El núcleo central del foro será una mesa de debate moderada por la periodista y redactora de Levante-EMV, Pilar Olaya, en la que participarán representantes del ámbito empresarial, institucional y tecnológico. Entre los ponentes figuran el presidente de Propeller Valencia, Alfredo Soler; la secretaria general de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Inmaculada García; la responsable de experiencia cliente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Marta Alborch; el alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga; la alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera; el alcalde de Cheste, José Morell; el CEO de Europea de Carretillas, Marcos Blasco Lagunas; y el director comercial de la delegación de Trablisa en la Comunitat Valenciana y Murcia, Cristóbal Molina.

Necesidades reales

El debate abordará cuestiones fundamentales para el desarrollo económico y territorial de la Comunitat Valenciana. Entre ellas destacan el papel del Puerto de València como motor de competitividad y conexión internacional, las necesidades reales de las empresas logísticas para continuar creciendo y los retos derivados de la implantación masiva de actividad industrial y empresarial en determinados municipios.

Asimismo, los participantes analizarán cuáles son las infraestructuras prioritarias para consolidar a la Comunitat Valenciana como plataforma logística de referencia, tanto en el Mediterráneo como en el conjunto europeo. El foro pondrá también el foco en la transformación tecnológica del sector, marcada por la automatización, la Inteligencia Artificial, la trazabilidad o la descarbonización de procesos, y en cómo estas herramientas están modificando ya la actividad logística y la gestión de mercancías.

Las áreas industriales y logísticas en el área metropolitana han sido claves para el crecimiento del sector. / ED

Otro de los grandes ejes de la jornada será el talento.Los participantes debatirán sobre la necesidad de formar nuevos perfiles profesionales capaces de responder a las demandas de una logística cada vez más especializada, tecnológica y sostenible.

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El futuro logístico, a debate

La jornada concluirá con una intervención institucional de la directora general de Infraestructuras y Transporte Terrestre de la Generalitat Valenciana, María José Martínez, encargada de cerrar el encuentro y trasladar las principales conclusiones de un foro que pretende situar en el centro del debate el futuro logístico e infraestructural de la Comunitat Valenciana.