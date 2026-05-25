La mitad de nuevos médicos en la sanidad valenciana son extranjeros que ya han conseguido homologar su título

El Gobierno, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, aprobó la homologación de 30.000 títulos de médicos a lo largo de 2025; representan casi la mitad de los 65.000 títulos universitarios extranjeros convalidados. Se trata de un mecanismo habilitante para los profesionales formados en otro país y que, en el caso de los facultativos, les permite inscribirse en los colegios médicos y, por tanto, ejercer como facultativos en cualquier centro de salud u hospital del país. La medida del Ejecutivo se ha visto reflejada en la inscripción en los tres colegios médicos de la Comunitat Valenciana porque la mitad de los nuevos médicos valencianos son ya facultativos con títulos homologados, es decir que han cursado la carrera de Medicina en otros países.

Hace dos años, en 2024, los titulados extranjeros representaban el 38,37 % de nuevas altas colegiales; fueron 683 del un total de 1.780 nuevas inscripciones. Dos años después, y con una homologación masiva de por medio, su peso asciende hasta el 45,96 % con los datos del primer cuatrimestre del año; son 329 de un total de 716, según los datos ofrecidos a Levante-EMV por los tres colegios profesionales: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV), el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante (Coma) y el Colegio Oficial de Médicos de Castellón (Comas).

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El fenómeno es general, pero se produce de forma acusada en las provincias de Valencia y Castellón; en la de Alicante, en realidad, su peso desciende en los dos últimos ejercicios; en 2024, representaban el 42,7 % y este año son el 33,6 %, nueve puntos menos. Sin embargo, en las otras dos, el crecimiento es muy destacado y el número de médicos formados en el extranjero supera a los graduados en universidades nacionales. En la de Valencia, los médicos con título homologado pasan de representar el 36,23 % de 2024 -eran 336 de un total de 996- al 50,57 % del primer cuatrimestre de 2026; se han inscrito 222 facultativos extranjeros y el número total de altas han sido 439. El mayor crecimiento se registra en la provincia septentrional, donde los extranjeros pasan de ser el 36,75 % de nuevos médicos hace dos años al 50,57 % actual. En 2024, se dieron de alta 70 extranjeros frente a 136 nacionales y, este año, se han inscrito 34 frente a 26.

A favor o en contra

La eclosión de los médicos extranjeros era un fenómeno esperable tras la homologación general y ha sido, a lo largo de la actual legislatura, una de las reivindicaciones del conseller Marciano Gómez, quien ha pedido en varias ocasiones conocer el número de médicos extracomunitarios sin homologar. Lo hizo en 2024, en pleno debate sobre el déficit de facultativos a las puertas de un verano durante el cual no se pudo disponer de los MIR porque su formación se retrasó a septiembre. El déficit de profesionales es uno de los problemas estructurales de la sanidad pública.

Sin embargo, otras organizaciones no se muestran tan abiertas al actual sistema de homologación de títulos. Hace casi un mes, la Organización Médica Colegial (OMC) -CESM, el sindicato médico, se alinea con esta postura- pidió endurecer el procedimiento porque, en la actualidad, es "estrictamente documental y administrativo" y no se "exige ningún examen de conocimientos clínicos, ni ningún periodo de práctica supervisada. Es el criterio establecido en otros países como Alemania, Francia o Reino Unido y la OMC quiere acercarse a ese modelo para que "exigir los mismos estándares" que se aplican a los "egresados nacionales" y, en consecuencia, ofrecer mayores garantías tanto a profesionales como a pacientes, preservar la calidad asistencial y alinear el modelo español con el europeo.

Además, la entidad pide que los colegios médicos se involucren en la verificación de la "idoneidad profesional" que debería realizarse antes de la habilitación. En este sentido, el ICOMV no ha querido pronunciarse a las consultas reiteradas por parte de este periódico.

Vacantes y falta de profesionales

Estos 329 nuevos médicos pueden contribuir a mejorar el déficit estructural de facultativos existente en la sanidad pública, también en la valenciana. Estos médicos formados en el extranjero pueden ser contratados en Atención Primaria, sin haber realizado el MIR, es decir, sin tener la especialidad; hay 400 trabajando en los centros de salud valencianos de forma habitual según Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), como publicó este medio el pasado lunes. Podrán también participar en los próximos tres concursos de méritos que la Conselleria de Sanidad está preparando; uno será un 'megraproceso' con gran cantidad de plazas como adelantó este diario.

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Como en otros sectores, la llegada de personas de otros países puede contribuir a combatir el déficit de profesionales. En la Comunitat Valenciana, se calcula que cerca de 3.000 facultativos se jubilarán en la presente década, lo que puede ahondar más en las dificultades de la Administración para encontrar médicos.