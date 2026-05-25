La negativa de cirujanos y anestesistas a operar por las tardes afecta ya a 10 hospitales valencianos

Los anestesistas y cirujanos de seis hospitales valencianos fueron los primeros a negarse, con escritos a las gerencias de sus respectivos centros, a participar voluntariamente en las cirugías vespertinas para reducir las listas de espera, como publicaba Levante-EMV hace dos semana. A lo largo de la semana, este posicionamiento se ha extendido a medio centar de servicios y ha llegado a cuatro centros más, como el de Dénia, Xàtiva, Ontinyent y Manises.

La mayoría de las incorporaciones a lista son del hospital General de València, donde son ya 18 servicios los se han sumado a esta renuncia, y del Peset. Además de los de Anestesia y Reanimación, son los de Cirugía General y Digestiva, Otorrinolaringología, Urología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, así como las especialidades de Neurología, Medicina Interna, Pediatría, Urgencias y Ginecología y Obstetricia, Oncología, Hematología, Neurocirugía, Cardiología, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial y Alergologóa. Le sigue de cerca el centro cercano al Bulevard Sur, donde son 15 los servicios que apoyan la medida.

En las últimas horas, se ha caído de la lista el hospital de La Plana, cuyos anestesistas han decidido retomar los autoconciertos, aunque se desconoce el motivo de su cambio de criterio.

Sanidad, impasible

El motivo principal de la renuncia es reivindicar una mejora de sus condiciones laborales y del sistema en su conjunto porque el programa de autoconcierto, las conocidas popularmente como peonadas, han pasado de ser un parche para reducir la demora en las listas de espera quirúrgicas a representar casi el 11 % de todas las cirugías, como se observa en las cifras oficiales de la Memoria de Gestión de 2024 de la Conselleria de Sanidad. De hecho, los facultativos implicados han pedido reuniones al departamento de Marciano Gómez al respecto. Sin embargo, no es una estrategia que esté, de momento, inquietando a la Generalitat. Fuentes oficiales no trasladan la intención de emprender acciones para tratar de revertir la situación y alegan que la participación en el programa de módulos es "voluntaria" y, por tanto, "no todos los profesionales participaban, ni ahora ni antes". Si que es cierto que este jueves hay una reunión para abordar la huelga autonómica y CESM pretende abordar esta cuestión.

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Médicos encadenados a la puerta del Hospital General de València este martes durante la huelga de médicos. / Germán Caballero

A nadie se le escapa que si se reducen las cirugías por las tardes y aumentan las listas de espera, es el escenario perfecto para aumentar la cantidad de intervenciones que se envían a la privada a través del Plan de Choque que, en solo tres años, ha pasado de disponer de un presupuesto de 22 millones a 57. Este Consell no ha negado nunca su pretensión de recurrir al sector privado "cuando sea necesario", pero el contexto se puede propiciar. Sanidad explicaba hace unas semanas que las peonadas, que se paralizaron en el último trimestre para comprobar la efectividad del nuevo sistema de productividad, se retomaron en enero, pero para cirugías complejas y en especialidades o departamentos muy concretos; en algunos no se están ni autorizando. Ahora con la negativa de anestesistas o cirujanos, la situación se profundiza.