¿Un nuevo día D en educación?

La consellera de Educación, Carmen Ortí, se levantaba de la mesa con su equipo el miércoles pasado después de una reunión con los representantes de los cinco sindicatos que secundan la huelga indefinida de la educación pública valenciana que duró exactamente doce minutos. La reunión consistió, básicamente, en una ronda de intervenciones de las fuerzas sindicales para responder a una pregunta: ¿aceptaban el documento propuesto por la Conselleria en los últimos encuentros? La respuesta fue unánime: unos habían consultado a su afiliación, otros a los docentes mediante votación abierta, otros a sus órganos internos de decisión. Los cinco sindicatos - STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT- dieron un rotundo 'no' al documento y se levantó la sesión.

Y así, hasta este lunes, cuando se cumplen cinco días del último encuentro entre las partes y el paro entra en su tercera semana. Para este lunes no hay, tampoco, convocatoria oficial de una nueva mesa de negociación, porque desde la Conselleria rechazaron hacerlo hasta tener un documento nuevo sobre el que negociar. Los sindicatos recordaron que ya lo habían enviado en su momento, al inicio de la huelga, pero se comprometieron a elaborar un nuevo texto de reivindicaciones más detallado, para que no quedaran flecos abiertos a interpretación, con calendarios y propuestas económicas, y con nuevas aportaciones de los colectivos y asambleas de docentes. Tres de las organizaciones sindicales -STEPV, CCOO y UGT- entregarán este documento este lunes por la mañana en Conselleria. No han sido oficialmente invitados ni tienen claro si la entrega de la propuesta desembocará o no en una nueva reunión de la mesa negociadora. Podría, o no, ser un nuevo día D en el paro indefinido de docentes que encadena ya varios días que podían haber sido "definitivos".

Francisco Calabuig

El foco, en la Conselleria de Educación

Del contenido de la propuesta nada se sabe todavía porque se presentará a los medios cuando se haya entregado a la Conselleria que dirige Carmen Ortí. Mientras los líderes sindicales hacen entrega de la contrapropuesta, se ha convocado una concentración en el exterior de la Conselleria, un espacio que durante estas últimas dos semanas ha acogido todo tipo de pitadas, protestas y hasta conciertos reivindicativos. Será desde las 10 hasta las 14 horas. A las 10, también, los sindicatos presentan el documento a los periodistas en una rueda de prensa.

Así que, mientras tanto, se mantiene la presión en la calle, según los líderes sindicales, el único lenguaje que escucha la administración. No solo en València, donde el foco estará en la avenida de Campanar, sede de Educación. En Alicante, la concentración homóloga será a las 12.00 horas ante la Dirección Territorial, en la calle Jorge Juan. En Elche, el profesorado está llamado a concentrarse a las 10.30 horas en la plaza dels Algeps, mientras que en Castellón la convocatoria será a las 11.00 horas ante la Dirección Territorial, en la avenida del Mar, 23.

Para el martes 26 de mayo se han previsto actos descentralizados en comarcas. La propuesta de los sindicatos es que la protesta “acompañe” a los actos institucionales que haya en los diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, para visibilizar el malestar de los docentes y maximizar el foco mediático. La recomendación a los huelguistas que hacen desde el sindicato mayoritario, el STEPV, además es que presten atención a la posibilidad de llevar a cabo acciones en eventos turísticos o similares.

Calendario de movilizaciones de la tercera semana de huelga / Redacción Levante

Para ese mismo martes, el calendario incluye propuestas de acción simbólica, como “clases en la calle”, es decir, que los profesores puedan sacar mesas y sillas al espacio público en distintos puntos de las localidades.

Una nueva manifestación el miércoles

El momento central de la semana será el miércoles 27 de mayo, con una manifestación unitaria en València a las 11.00 horas, después del éxito de la de este sábado, que sacó a la calle a más de 30.000 personas, y de la del viernes anterior, que reunió a 35.000 docentes. El miércoles también se ha convocado una movilización en Castellón, en la plaza del Ayuntamiento.

El jueves 28 de mayo continuarán los actos descentralizados en comarcas, con acciones similares a las del martes. Pero para este día, además, se propone organizar “bicicletadas”, rutas reivindicativas en bici por diferentes localidades, donde se puedan repartir octavillas en comercios o por barrios.

En caso de que la negociación no haya terminado, para concluir la semana, el viernes se prevé la convocatoria de asambleas de centro, pensadas para organizar la continuidad de la huelga en cada ámbito educativo.

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Pendientes de la negociación

Todo dependerá, eso sí, de si se convoca, cómo y cuándo, una nueva mesa de negociación entre la Conselleria y los sindicatos. Aunque acudan el lunes, no está claro que se les vaya a recibir o que la entrega del nuevo documento desemboque en un deshielo instantáneo de las conversaciones. Por eso, desde los sindicatos advierten de que, si se convoca una nueva mesa de negociación, a las movilizaciones se añadirá para el día que corresponda una concentración ante la sede de Educación en València.