La paciente en seguimiento en Alicante por hantavirus se marcha a casa

La paciente de 32 años que permanecía en seguimiento en un centro hospitalario de la provincia de Alicante, en concreto el Hospital de Sant Joan d'Alacant, continuará la cuarentena en su domicilio hasta el próximo 5 de junio, después de registrar cinco resultados negativos consecutivos en pruebas PCR por hantavirus practicadas en muestras de sangre y saliva, y mantenerse asintomática durante todo el periodo de vigilancia, como acaban de confirmar desde la Conselleria de Sanidad.

La joven de 32 años ha sido trasladada a su domicilio en una ambulancia dotada con las medidas de seguridad establecidas en el protocolo del Ministerio de Sanidad para este tipo de casos.

Este caso sospechoso de hantavirus en Alicante comenzó a estudiarse desde que la mujer ingresó en el hospital el pasado 8 de mayo, convirtiéndose en la primera hospitalizada como sospechosa de hantavirus en España. Sanidad lleva desde entonces analizando su evolución clínica e inició la localización de sus contactos, además de tomarle hasta cinco pruebas remitidas al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III, con sede en Majadahonda (Madrid), todas ellas negativas.

La joven de 32 años, que compartió avión con una fallecida por el virus, ha dado cinco veces negativo en la prueba PCR

Aislada

Aunque la mujer ingresó con tos e insuficiencia respiratoria leve, pasó enseguida a estar asintomática, pese a lo cual fue ingresada en la Unidad de Enfermedades Infecciosas. El Hospital de Sant Joan cerró parte de su tercera planta, lo que supuso el bloqueo de ocho camas que en condiciones habituales se utilizarían para ingresar a otros pacientes; así como la contratación de personal para hacer tres turnos de Enfermería y tres turnos de técnicos de cuidados auxiliares enfermeros (TCAE).

La paciente, que ya la semana pasada pudo recibir algunas visitas de familiares, permanecerá aislada en una habitación de uso individual, preferentemente con baño propio y buena ventilación, además de disponer de teléfono o acceso a Internet para mantener el contacto permanente con los profesionales responsables de su seguimiento.

Asimismo, el protocolo establece que las personas convivientes deberán utilizar mascarilla FFP2 en los espacios compartidos y mantener medidas estrictas de higiene de manos durante todo el periodo de cuarentena.

Control de temperatura

El seguimiento domiciliario será realizado por Salud Pública mediante vigilancia activa diaria hasta la finalización de la cuarentena. La paciente deberá realizar controles periódicos de temperatura y comunicar de forma inmediata cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Antes del alta hospitalaria, la mujer ha firmado un documento de información y compromiso de cuarentena domiciliaria en el que declara haber recibido todas las indicaciones relativas a las medidas preventivas y se compromete a cumplir las instrucciones establecidas por las autoridades sanitarias durante todo el periodo de seguimiento.

Contacto

La joven fue aislada tras recibirse una aviso del Sistema Internacional de Alertas tras haber compartido avión durante unos 40 minutos con una de las pasajeras del crucero "MV Hondius" que falleció posteriormente. Estuvo el 25 de abril brevemente en el mismo avión que la mujer de 69 años que murió en Johannesburgo (Sudáfrica) y que intentaba llegar a Ámsterdam, considerada la paciente uno como esposa del paciente cero, el primero en morir dentro del barco.

La señora no llegó a volar al impedírselo la tripulación por su delicado estado de salud. Desembarcó y fue ingresada en un hospital sudafricano, donde murió dos días después. La alicantina iba sentada dos filas por detrás de ella.

La Conselleria de Sanidad informó a la movilización de los recursos necesarios para salvaguardar la seguridad y vigilancia epidemiológica tanto de la población como de los profesionales sanitarios. Desde su domicilio, en la Playa de San Juan, hasta el hospital, la joven fue trasladada en una ambulancia preparada con los mecanismos de seguridad establecidos.

Noticias relacionadas

Aunque entró por Urgencias, fue llevada a la habitación correspondiente por "un circuito seguro y aislado" en una cápsula de presión negativa durante el traslado a la habitación, también de presión negativa, que evita la salida al exterior de gérmenes y patógenos.