Retenciones y accidentes en la A-7, la A-3 y la V-30 complican el tráfico en los accesos a València según la DGT

El trafico en València registra este lunes varias incidencias que afectan a la circulación en algunos de los principales accesos a la ciudad. Según la información del mapa de tráfico de la Dirección General de Tráfico, hay retenciones, obras y accidentes en distintos puntos de la provincia, sobre todo, en el entorno de València capital y su corona metropolitana.

Los problemas más destacados se localizan en el by-pass de la A-7, donde hoy tramos con circulación irregular en el entorno de Manises, Paterna, l’Eliana y Bétera. Otro accidente provoca 3 kilómetros de retenciones en la A-7, a la altura de la Vall d’Uixó, en sentido Tarragona.

También se aprecian incidencias en los accesos oeste a València, especialmente en el eje de la A-3, a la altura de Chiva, Quart de Poblet, Aldaia y Manises. Hay tramos con tráfico denso, por lo que se recomienda extremar la precaución y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el viaje.

Sur de València y el entorno del puerto

Otra de las zonas con mayor número de retenciones se sitúa en el entorno de Torrent, Paiporta, Sedaví, Catarroja y la V-30. Aquí hay incidencias con vehículos, así como avisos de obras y tramos con circulación lenta.

El entorno del puerto de València también presenta afecciones, con avisos próximos a los accesos marítimos y a la conexión con la V-30. Esta situación puede afectar tanto al tráfico urbano como a los desplazamientos de entrada y salida hacia el sur de la ciudad.

Zona metropolitana

En la franja litoral también se observan incidencias en los accesos próximos a Alboraia, la V-21 y la zona norte de València, además de varios avisos en el corredor costero. En el sur, el mapa muestra señalización de obras en el entorno de la carretera litoral hacia El Saler, lo que podría generar circulación más lenta en ese tramo.

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En el en torno a Moncada, Rocafort, Bétera y Massamagrell también hay avisos de precaución, aunque la mayor concentración de incidencias se mantiene en los accesos principales a València y en las vías de circunvalación.