"Tot per Almussafes": el exalcalde expulsado lanza su propio partido para sustituir al PSPV

Lo que hasta ahora eran fantasmas amenazantes para el PSPV de cara a las elecciones de 2027 tiene ya un nombre: 'Tot per Almussafes' (con las siglas TxAlm). Es el nuevo partido registrado en el Ministerio del Interior e impulsado por el alcalde de la localidad, Toni González, expulsado de los socialistas valencianos a principios de este año en el contexto de un caso de presunto acoso y que ya anunció entonces que conformaría su propio proyecto político para mantener la vara de mando del municipio que lleva gobernando desde 2015 con mayoría absoluta.

A falta de un año para las municipales, la nueva formación inscrita en el registro oficial de partidos políticos del Ministerio del Interior este mismo lunes supone la confirmación del divorcio entre González y sus aliados (entre ellos, los siete concejales que le acompañan en el consistorio) y el Partido Socialista, especialmente, con la dirección autonómica que encabeza Diana Morant con la que el alcalde ha mantenido una confrontación directa tras conocerse su investigación por acoso sexual y laboral. De hecho, han sido las "amenazas" de González hacia la líder del PSPV y la "deslealtad" al proyecto lo que motivó su expulsión.

El alcalde de Almussafes, Toni González, en una imagen de archivo / Levante-EMV

Ahora mismo, unos 240 militantes, según datos del entorno del alcalde, se han dado de baja del PSPV o están en proceso, de un censo total de 360 afiliados. Algunos incluso han decidido quedarse para tratar de bloquear la designación de un candidato por parte de la dirección autonómica. Los concejales también han sido expulsados por su apoyo a Toni González.

Web y nueva sede

Ahora, una vez sin el carné de pertenencia al PSPV y con constantes referencias del alcalde a montar su propio proyecto para revalidar el cargo, aparece un nuevo partido registrado en el Ministerio del Interior a fecha 25 de mayo: 'Tot per Almussafes', donde se incluye un logo propio (con los colores amarillo, azul y verde como predominantes) y con un dominio web registrado, aunque sin actividad, según ha comprobado este periódico.

El partido también se ha hecho con una nueva sede, que está siendo adecuada en estos momentos. Según consta en el registro, Salvador Manuel Duart, un veterano militante socialista en Almussafes, es el representante legal ante el Ministerio del Interior. González aún no ha decidido si la presentación pública del nuevo proyecto será antes o después de verano.

Este es el segundo partido que se conforma con el nombre de la localidad, tras el de 'Gent per Almussafes', pero este fue en 2013 y se presentó en 2015 con un resultado de 161 votos. No obstante, el tirón de González tras una década como alcalde con mayoría absoluta podría dar a esta nueva formación un resultado muy diferente y ser especialmente perjudicial para el PSPV.

Los socialistas ya han visto cómo han perdido su representación en el consistorio y más de la mitad de sus afiliados en un municipio simbólico por su peso industrial, pero que además tiene un aspecto práctico por el diputado provincial que adjudica el partido judicial de Sueca.

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Los socialistas se quedaron con el acta de diputado en 2023 (lo que por otra parte abrió una batalla en las filas socialistas de la comarca) y este no debería correr peligro en un principio. La situación es en este sentido distinta a la de Ontinyent cuando la creación de la Vall Ens Uneix por parte de Jorge Rodríguez, exdirigente del PSPV, no solo absorbió a los votantes socialistas de la localidad sino que le acabó arrebatando la representación provincial en la Vall d'Albaida. Claro que en ese caso, Ontinyent es el principal censo para elegir a ese miembro, algo que no ocurre con Almussafes.