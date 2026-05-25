Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTercera semana huelgaNuevo delta AlbuferaMacrocasero ValènciaNuevo estanque VoxMonumento dana PaiportaEntradas Estopa Roig ArenaCalendario laboral
instagramlinkedin

En Directo

Directo

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

Los sindicatos STEPV, CSIF, UGT y CCOO han convocado una concentración a las 10:00 horas a las puertas de la Conselleria y presentarán en rueda de prensa la nueva propuesta que les reclama la consellera de Educación, Carmen Ortí, para reiniciar las negociaciones, todavía sin fecha

Miles de personas recorren la calle Colón reivindicando una educación pública de calidad

Miles de personas recorren la calle Colón reivindicando una educación pública de calidad

Fernando Bustamante

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana inicia su tercera semana de huelga indefinida hoy lunes 25 de mayo, día en que los sindicatos llevarán a Conselleria su nueva propuesta, que será una versión más detallada de la inicial, pero no hay fecha para la mesa de negociación.

Los equipos de tres de los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación, STEPV, UGT y CCOO, se reunieron este domingo para elaborar el documento, un día después de la nueva manifestación multitudinaria que movilizó en València a más de 30.000 personas de la comunidad educativa, entre docentes, familias de alumnos y estudiantes.

Calendario de protestas

Además de la concentración convocada en la Conselleria de Educación desde las diez hasta las dos de la tarde, hoy habrá manifestaciones en Elche (Alicante) a las 10:30 horas en la Plaça dels Algeps; a las once ante la Dirección territorial de Castellón de la Plana (Avenida del Mar, 23) y a las doce del mediodía desde el IES Jorge Juan de Alicante.

Este martes, día 26, hay actos descentralizados convocados en las distintas comarcas y municipios de la Comunitat; acompañamiento a los actos institucionales con concentraciones, tanto en las capitales de provincia como en las comarcas, y clases en la calle.

Noticias relacionadas

El miércoles, día 27, hay prevista una nueva gran manifestación unitaria en València, a las 11 horas, y protestas en el pleno del Ayuntamiento de Castellón; el jueves, día 28, se han convocado actos descentralizados en las comarcas y bicicletadas; y el viernes, día 29, asambleas en los centros para organizar la continuidad de la huelga indefinida.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  3. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  4. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  5. Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
  6. Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
  7. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
  8. Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos

El Consell alegó que la dana fue imprevisible para anular sanciones a empresas pese al aviso rojo de Aemet

El Consell alegó que la dana fue imprevisible para anular sanciones a empresas pese al aviso rojo de Aemet

¿Un nuevo día D en educación?

¿Un nuevo día D en educación?

Así será la tercera semana de huelga: concentraciones, una manifestación unitaria y una negociación sin fecha

Así será la tercera semana de huelga: concentraciones, una manifestación unitaria y una negociación sin fecha

Directo: Clamor conjunto de docentes y familias en una nueva manifestación masiva: "Vamos todos unidos, somos una comunidad"

Directo: Clamor conjunto de docentes y familias en una nueva manifestación masiva: "Vamos todos unidos, somos una comunidad"

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

Retenciones y accidentes en la A-7, la A-3 y la V-30 complican el tráfico en los accesos a València según la DGT

Retenciones y accidentes en la A-7, la A-3 y la V-30 complican el tráfico en los accesos a València según la DGT

El IVF echa el freno: el número de créditos del banco de la Generalitat a empresas valencianas cae a la mitad con el actual Consell

El IVF echa el freno: el número de créditos del banco de la Generalitat a empresas valencianas cae a la mitad con el actual Consell

Aemet avisa: llegan las noches tropicales a Valencia

Aemet avisa: llegan las noches tropicales a Valencia
Tracking Pixel Contents