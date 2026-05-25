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Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
Los sindicatos STEPV, CSIF, UGT y CCOO han convocado una concentración a las 10:00 horas a las puertas de la Conselleria y presentarán en rueda de prensa la nueva propuesta que les reclama la consellera de Educación, Carmen Ortí, para reiniciar las negociaciones, todavía sin fecha
El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana inicia su tercera semana de huelga indefinida hoy lunes 25 de mayo, día en que los sindicatos llevarán a Conselleria su nueva propuesta, que será una versión más detallada de la inicial, pero no hay fecha para la mesa de negociación.
Los equipos de tres de los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación, STEPV, UGT y CCOO, se reunieron este domingo para elaborar el documento, un día después de la nueva manifestación multitudinaria que movilizó en València a más de 30.000 personas de la comunidad educativa, entre docentes, familias de alumnos y estudiantes.
Calendario de protestas
Además de la concentración convocada en la Conselleria de Educación desde las diez hasta las dos de la tarde, hoy habrá manifestaciones en Elche (Alicante) a las 10:30 horas en la Plaça dels Algeps; a las once ante la Dirección territorial de Castellón de la Plana (Avenida del Mar, 23) y a las doce del mediodía desde el IES Jorge Juan de Alicante.
Este martes, día 26, hay actos descentralizados convocados en las distintas comarcas y municipios de la Comunitat; acompañamiento a los actos institucionales con concentraciones, tanto en las capitales de provincia como en las comarcas, y clases en la calle.
El miércoles, día 27, hay prevista una nueva gran manifestación unitaria en València, a las 11 horas, y protestas en el pleno del Ayuntamiento de Castellón; el jueves, día 28, se han convocado actos descentralizados en las comarcas y bicicletadas; y el viernes, día 29, asambleas en los centros para organizar la continuidad de la huelga indefinida.
Lluís Pérez
Conselleria justifica el cierre
Educación explica que la petición para concentrarse frente a Conselleria de recibió el domingo por la tarde y que las puertas permanecerán cerradas para “garantizar el funcionamiento” de la conselleria. Ello no impide tampoco que los sindicatos presenten el documento a las 10 horas.
Educación no permite concentrarse en el patio de Conselleria
La concentración prevista esta mañana a las puertas de la Conselleria de Educación, en el undécimo día de la huelga de profesores, tendrá un cambio importante: se realizará fuera del recinto de la Generalitat porque no han recibido la autorización para concentrarse en el partio de Educación como ha ocurrido hasta ahora. De hecho, no podrán concentrarse a la puerta, si no en la cera de enfrente.
Una concentración a las 10:00 horas a las puertas de la Conselleria
Los sindicatos STEPV, CSIF, UGT y CCOO han convocado una concentración a las 10:00 horas a las puertas de la Conselleria y presentarán en rueda de prensa la nueva propuesta que les reclama la consellera de Educación, Carmen Ortí, para reiniciar las negociaciones, todavía sin fecha.
Ortí y su equipo se levantaron el pasado miércoles de la mesa de negociación con los sindicatos a los diez minutos del inicio de la reunión, tras la negativa de estos a firmar el acuerdo ofrecido por la Administración autonómica.
Marta Rojo
Los docentes jubilados que hicieron la huelga del 88: "Estamos en un momento crítico en el sistema educativo valenciano"
Pancartas con lemas como “mestres jubilades”, carteles que indican, orgullosos, “yo hice la huelga del 88”. Lejos del relato del enfrentamiento entre los ‘boomers’ y los ‘zeta’, la huelga indefinida del profesorado de la educación pública valenciana ha hecho crecer una solidaridad intergeneracional como no se había visto en décadas. Lo reconocen los propios docentes, que llevan dos semanas completas saliendo a la calle sin distinción de edad, en equipos diversos formados por interinos, personas con décadas de experiencia en el cuerpo y hasta profesionales jubilados.
Marta Rojo
¿Un nuevo día D en educación?
La consellera de Educación, Carmen Ortí, se levantaba de la mesa con su equipo el miércoles pasado después de una reunión con los representantes de los cinco sindicatos que secundan la huelga indefinida de la educación pública valenciana que duró exactamente doce minutos. La reunión consistió, básicamente, en una ronda de intervenciones de las fuerzas sindicales para responder a una pregunta: ¿aceptaban el documento propuesto por la Conselleria en los últimos encuentros? La respuesta fue unánime: unos habían consultado a su afiliación, otros a los docentes mediante votación abierta, otros a sus órganos internos de decisión. Los cinco sindicatos - STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT- dieron un rotundo 'no' al documento y se levantó la sesión.
Editorial
Editorial
Un acuerdo necesario para la educación pública valenciana
La educación pública valenciana necesita un acuerdo. Lo necesita el profesorado, que ha expresado de forma masiva y sostenida su malestar. Lo necesitan las familias, que han dado respaldo visible a unas reivindicaciones que no se limitan al ámbito laboral. Lo necesitan los equipos directivos, llamados a sostener cada día la complejidad de los centros. Y lo necesitan, sobre todo, los alumnos, en un clima de incertidumbre de final de curso que debería resolverse cuanto antes.
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