Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana inicia su tercera semana de huelga indefinida hoy lunes 25 de mayo, día en que los sindicatos llevarán a Conselleria su nueva propuesta, que será una versión más detallada de la inicial, pero no hay fecha para la mesa de negociación.

Los equipos de tres de los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación, STEPV, UGT y CCOO, se reunieron este domingo para elaborar el documento, un día después de la nueva manifestación multitudinaria que movilizó en València a más de 30.000 personas de la comunidad educativa, entre docentes, familias de alumnos y estudiantes.

Calendario de protestas

Además de la concentración convocada en la Conselleria de Educación desde las diez hasta las dos de la tarde, hoy habrá manifestaciones en Elche (Alicante) a las 10:30 horas en la Plaça dels Algeps; a las once ante la Dirección territorial de Castellón de la Plana (Avenida del Mar, 23) y a las doce del mediodía desde el IES Jorge Juan de Alicante.

Este martes, día 26, hay actos descentralizados convocados en las distintas comarcas y municipios de la Comunitat; acompañamiento a los actos institucionales con concentraciones, tanto en las capitales de provincia como en las comarcas, y clases en la calle.

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El miércoles, día 27, hay prevista una nueva gran manifestación unitaria en València, a las 11 horas, y protestas en el pleno del Ayuntamiento de Castellón; el jueves, día 28, se han convocado actos descentralizados en las comarcas y bicicletadas; y el viernes, día 29, asambleas en los centros para organizar la continuidad de la huelga indefinida.