Alfons Garcia subraya la importancia de la caída en los ránkings de riqueza: “Sin una educación digna y valorada seguiremos sembrando desigualdad y pobreza”

El subdirector de Levante, Alfons Garcia, se aleja en su videoanálisis de esta semana de lo urgente, como “el agua sucia que emana del sumario del caso Zapatero”, los presupuestos de la prioridad nacional de Pérez Llorca o el último minuto de la huelga educativa, para centrarse en “lo importante”.

“Lo importante a veces, con frecuencia, está pero no le prestamos atención. Les quería hablar de algo que hoy comenta el director adjunto del IVIE, Joaquín Maudos, en un artículo de opinión que les recomiendo. Habla de cómo los valencianos somos cada vez más pobres con respecto al resto de España”, afirma Alfons Garcia.

No es que seamos más pobres que antes, no es eso, , dice, pero “no crecemos tanto como el resto de territorios. Y es así desde hace mucho tiempo”. Es ahora cuando estamos más lejos desde 1955. Así que “ese ‘Levante feliz y próspero’ que se tiende a ver está en la posición 12 del ránking de las 17 autonomías españolas en riqueza por habitante”, comenta.

“El dato nos está diciendo que no nos estamos sabiendo adaptar a los nuevos tiempos. Que seguimos atrayendo trabajadores porque el negocio del sol y playa y el del ladrillo siguen funcionando, pero eso no está representando una Comunitat Valenciana con habitantes con mayor riqueza, o no con tanta riqueza como en otras zonas”.

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Y eso tan oscuro de la infrafinanciación es una de las razones para ahondar en la desigualdad territorial. Y otra razón, añade, lleva a la huelga educativa, porque “se necesita ciencia, conocimiento, para transformar el sistema productivo y hacerlo más competitivo y capaz de generar riqueza. Y la base del conocimiento, de la investigación, es la enseñanza”. “Sin una educación digna y valorada seguiremos sembrando desigualdad y pobreza”, sentencia.