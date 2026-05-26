Bibliotecas 24 horas: refugios de estudio para el acelerón final antes de las PAU

Lo que más llama la atención, durante el día, de la Biblioteca Sant Marcel·lí- Camí Real - Clara Santiró i Font es la luz. La biblioteca está situada en la cuarta planta de La Rambleta y por los ventanales protegidos por las grandes lamas cuadradas características de la fachada, el sol entra a raudales. Por eso, por la luz, es la favorita de Pablo, que estudia para los exámenes finales de su grado de Formación Profesional en una biblioteca llena hasta los topes. Pero esta noche el sol se irá y la biblioteca se quedará iluminada solo por la luz artificial. Y la biblioteca seguirá abierta, y Pablo y su hermana y el resto de personas que hincan los codos en las mesas, podrán quedarse, si quieren, y alargar todo lo que quieran su sesión de estudio.

La biblioteca de La Rambleta es una de las cinco municipales que permanecerán abiertas 24 horas entre el 15 de mayo y el 14 de junio, formando un mapa de puntos repartidos por toda València, ya que a esta del sur de la ciudad se suman la Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins) y Joan de Timoneda (Beniferri). Su apertura es una reivindicación y propuesta del Consell de la Joventut de la ciudad de València que ha aceptado y materializado el Ayuntamiento de València. Este mes, la preparación de las PAU en estos “refugios” de estudio 24 horas será una “prueba piloto”. Si funciona, la iniciativa podría consolidarse.

Una reivindicación histórica

Reconoce el concejal delegado de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, que esta era una demanda largamente repetida por los estudiantes valencianos. Los alumnos de las universidades pueden estudiar toda la noche en algunas bibliotecas universitarias en época de exámenes pero los que estudian Bachiller o la ESO se veían huérfanos de estos espacios más allá del horario comercial.

José Luis Moreno en la Biblioteca Clara Santiró / JM LOPEZ

Ahora, las puertas de estos espacios se quedan abiertos sea la hora que sea, pero lograrlo no fue sencillo, explica el concejal. El consistorio sacó una primera licitación para prestar este servicio por las noches, pero quedó desierta y el Ayuntamiento optó por una fórmula alternativa para no dejar pasar de nuevo la campaña de mayo y junio: reclutar al propio personal municipal.

Lo hicieron mediante una oferta a los funcionarios del consistorio y tuvo una acogida “masiva”, con entre 1.200 y 1.500 solicitudes para cubrir los turnos necesarios. Estos turnos se organizaron de tal manera que una persona solo tuviera que trabajar durante un turno, es decir, con la máxima rotación posible, con prioridad para el personal de Acción Cultural, familiarizado con el funcionamiento de las bibliotecas. Pero, una vez incluidos en el calendario todos ellos, la convocatoria se abrió a otros servicios municipales. “Al fin y al cabo es una tarea, sobre todo, de apertura y cierre”, explica Moreno, porque durante esas franjas extraordinarias no hay préstamo de libros, sino que solo se mantienen disponibles los espacios para estudiar.

Bomberos y policías, entre los nuevos bibliotecarios

Por eso, también trabajan por las noches profesionales no especializados en las bibliotecas y museos. Es un dispositivo grande: se han organizado alrededor de 720 turnos, adjudicados entre el personal voluntario para cubrir noches, fines de semana y horarios que antes quedaban fuera del funcionamiento ordinario. En las horas nocturnas, además, el Ayuntamiento ha contado con personal procedente de los cuerpos de policía y bomberos, que asumen una función más vinculada a la vigilancia y al control de los espacios que a la atención bibliotecaria tradicional.

Para el concejal, la medida es importante también como forma de acompañar a los jóvenes en uno de los momentos de mayor presión del curso. El objetivo es ofrecer “espacios públicos de calidad durante las duras épocas de exámenes”, mientras el Ayuntamiento completa los trámites para una solución más estable de cara al futuro. De hecho, la idea es repetir este horario, si sale bien, en la época de exámenes de invierno.

Cree Nuria, bibliotecaria, que, de momento, está siendo un éxito. “Principalmente lo que se está viendo es a los estudiantes”, explica. La noticia de que el centro abriría 24 horas ha corrido entre ellos y ha reforzado una ocupación que, en época de exámenes, ya era habitual. Es su primer año en este centro pero su compañera, con más experiencia, le ha contado que otros años la sala también llegaba a llenarse “hasta el punto de necesitar ponerse por todas partes, incluso por el suelo”.

Tania y Pablo en la biblioteca / JM LOPEZ

Los usuarios “están agradeciendo mucho” los nuevos horarios, tanto que se han acostumbrado. La biblioteca Clara Santiró cierra un rato a mediodía para limpiar y ventilar y “no lo acaban de encajar demasiado bien”, ya hechos al nuevo horario continuado. Espera que los estudiantes se multipliquen conforme se acerque la selectividad.

“Aquí te distraes menos”

En las mesas de la biblioteca, la apertura 24 horas aterriza en forma de apuntes, calendarios y algo de nervios. Eva y Carolina estudian segundo de Bachillerato y preparan las PAU con la vista puesta en la nota que necesitan para entrar en la universidad. La huelga no les ha afectado directamente, aunque sí a amigas y gente cercana, y por eso intentan aprovechar cada jornada: “Estamos intentando estudiar todo lo que podemos para sacar la mejor nota posible y entrar a la carrera”, explican. Eva quiere estudiar Educación Infantil; Carolina, Psicología.

Para ellas, la biblioteca no es solo una sala abierta más horas, sino un lugar donde resulta más fácil sostener el ritmo. Las dos ya estudiaban antes en bibliotecas -también juntas-, pero el nuevo horario les amplía las posibilidades en plena recta final. Frente a la casa, donde las distracciones pesan más, aquí encuentran “la concentración”. Ver a más gente estudiando, añaden, también motiva. “Te distraes menos”, resumen.

Eva y Carolina en la biblioteca / JM LOPEZ

Tania, también estudiante de segundo de Bachillerato, ha pasado del agobio de los exámenes globales en plena huelga indefinida de docentes a una organización más medida. Cuenta que ahora se ha hecho un calendario y que eso le ha ayudado a encarar mejor las PAU. Al principio estudiaba en casa, pero no conseguía concentrarse; ahora acude a la biblioteca por la mañana y por la tarde, y alarga la jornada hasta las diez. “Aún me falta para la PAU”, reconoce. Sabe que, cuando queden menos días, sus noches en la biblioteca serán más largas.

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A su lado está Pablo, su hermano, que estudia un grado superior de Integración Social. A él no le ha afectado la huelga porque su centro no es público, pero comparte con el resto la búsqueda de un espacio donde estudiar mejor. Ha probado varias bibliotecas de València y esta, dice, le gusta más que las demás. Es por la luz, dice, aunque quienes se queden de noche verán otra biblioteca muy diferente.