La C. Valenciana recibirá 9 millones menos para la Dependencia por su "mala gestión"

Parte del sistema de financiación estatal para las ayudas de la Dependencia va ligado a los que se denomina "objetivos de mejora" (que se establecen en función del empleo generado, las lista de espera y calidad de los servicios). Así, la financiación aumenta, se mantiene o disminuye, en función de los resultados de la gestión autonómica. El año que viene la Comunitat Valenciana tendrá menos fondos, lo mismo que ocurrirá en otras siete autonomías más.

Así lo aseguran desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que advierten de que ocho comunidades autónomas Cataluña, Comunitat Valenciana, Asturias, Aragón, Extremadura, Cantabria, La Rioja, y Madrid) verán reducida este año su financiación en dependencia por su "mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la financiación acordada". Según el informe, la Comunitat Valenciana perderá 9,1 millones tras recibir un total de 52 millones que son la suma de 14 de fondos de structura, 16 de fondos de gestión y 21 de cumplimiento de objetivos.

Por el contrario, Canarias será la comunidad autónoma que más aumente su financiación en 2026, con 16,1 millones adicionales, seguida de Galicia (10,3 millones más) y Andalucía (8,6 millones más). En este sentido, la asociación recuerda en su Observatorio Estatal para la Dependencia que la inversión pública en Atención a la Dependencia en el 2025 fue 13.734 millones de euros, de los que las comunidades financiaron, como media, el 72,6%, con 9.976 millones de euros (6,5% más que en 2024). La aportación estatal fue el 27,4%, con 3.758 millones de euros (un 8% más).

Un derecho "dependiente"

"Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de casi 20 años la dependencia es un derecho pendiente. En 2006 se aprobaba la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y casi 20 años después, a pesar del avance que ha supuesto esta Ley, una de las políticas de Estado de mayor consenso, su potencial sigue sin desarrollar", explican desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Además, desde la entidad critican la "falta de transparecia del Gobierno". "Seguimos esperando que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III. Es incomprensible la actitud triunfalista del Ministerio cuando en los tres últimos años se ha paralizado el incremento de financiación que supuso el plan de choque, a la vez que denunciamos su falta de transparencia", apuntan.

Del mismo modo, reclaman al Gobierno central un aumento de al menos 1.000 millones de euros anuales para reducir listas de espera, mejorar prestaciones y ampliar compatibilidades en los servicios. "Es incomprensible la actitud triunfalista del Ministerio cuando en los tres últimos años se ha paralizado el incremento de financiación que supuso el plan de choque, a la vez que denunciamos su falta de transparencia", subrayan.

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Ahora bien, los mismos datos reflejan que las comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025 fueron: País Vasco (3.102 euros), Extremadura (2.757), Baleares (2.632) y Navarra (2.578). Mientras, en el lado contrario se encuentran Galicia (1.490), Canarias (1.492) y Murcia (1.751). En la Comunitat Valenciana este dato es de 2.131 euros por persona.