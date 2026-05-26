Choque de versiones por la dana: la alcaldesa de Torrent dice que avisó a Mompó pero este lo negó

La declaración de este lunes en el juzgado de la dana dejó más de un interrogante. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, pasó a declarar ante la jueza que instruye la causa sobre el fallecimiento de 230 personas el día de la catástrofe y reveló que, como hizo la entonces alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, avisó del desbordamiento del barranco del Poyo a autoridades superiores que estaban presentes en la reunión de emergencias autonómica, el Cecopi. En su caso, la 'popular' Folgado dijo haber contactado con el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, a pesar de no saber que estaba en el centro de emergencias.

Las declaraciones de las dos alcaldesas en el momento de la dana son reveladoras porque, contra lo que se había dicho hasta el momento mayoritariamente, responsables presentes en el Cecopi sí habrían conocido los problemas que estaba generando el desbordamiento de dicho barranco y otros tributarios en lo que acabaría siendo la 'zona cero' de la catástrofe. Pero la declaración de la alcaldesa de Torrent sorprendió por un motivo más: choca de frente con lo que declaró en su momento el presidente de la Diputación, que no solo negó que le avisaran de incidentes por la riada en esta zona sino que también declaró no haber mantenido contacto telefónico con ningún alcalde de l'Horta Sud.

En la testifical de Folgado, la alcaldesa de Torrent aseguró que allí no llovía pero sobre las 18 horas de la tarde, al ver "la situación dantesca" que se estaba produciendo en el municipio con el desbordamiento del barranco de l'Horteta, tributario del Poyo, que estaba "desbocado", llamó al presidente de la Diputación. Le llamó, dijo, por su cargo y "por si sabía algo más" aunque no sabía que estaba en el Cecopi. La 'popular' entregó al juzgado un listado de llamadas, que todavía no se conoce, pero donde debería figurar esta llamada, además de la que hizo una hora más tarde al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, al que también advirtió del desbordamiento.

Choca porque en su testifical, prestada en julio del año pasado, Mompó negó haber sido informado de nada de esto. Aseguró que, antes de la alerta masiva a los móviles a las 20.11 horas, nadie les dio "ninguna información que les hiciese preocuparse ni anticipar lo que iba a pasar después". A él personalmente, abundó, no le llegó ninguna información "que le preocupase o le hubiese tenido que preocupar o advertir sobre lo que iba a pasar en l’Horta Sud". Así, mantuvo siempre que durante aquella tarde Utiel y el posible colapso de la presa de Forata y sus consecuencias aguas abaj fueron los protagonistas, por lo que sí se habló de desbordamientos en la comarca de la Ribera pero "no de desbordamientos en Horta Sud".

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No solo eso, sino que Mompó explicó a preguntas de la jueza de la dana que no tenía "ninguna llamada a ningún alcalde de l'Horta Sud" ni de "la zona afectada por [el barranco del] Poyo ese día". De hecho, en el listado de 30 llamadas aportado por el responsable de la corporación provincial, presente el Cecopi desde que empezó a las 17 horas de la tarde, no aparecían contactos telefónicos como primeros ediles de esta zona. Sí con otros alcaldes como el de Alberic (16.22 horas), el de Sumarcàrcer (07.41 y 07.56) o el de Turís (19:56), pero ninguno vinculado con la zona cero del barranco del Poyo.