El Colegio de Bibliotecarios reconoce a Marina Calatayud y Carme Navarro en los Premios Samaruc de literatura infantil y juvenil en valenciano

El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunidad Valenciana (COBDCV) ha dado a conocer los nombres de las galardonadas con los reconocimientos Bibliotecaria del Año y Bibliotecaria de Honor 2026, distinciones que se entregarán en la gala de los Premios Samaruc, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo a las 11.00 horas en La Nau de la Universitat de València.

La Junta de Gobierno del COBDCV, tras valorar las propuestas remitidas por las personas colegiadas, ha acordado conceder el galardón Bibliotecaria del Año 2026 a Marina Calatayud Cuesta, en reconocimiento a su "trayectoria profesional dentro de la Administración de la Generalitat Valenciana y por su papel como referente en la coordinación de bibliotecas especializadas".

El COBDCV también ha querido "destacar su contribución estructural al sistema bibliotecario valenciano, así como su compromiso con la defensa de la profesión desde diferentes espacios institucionales, con una mirada vinculada al asociacionismo profesional, la perspectiva de género y el empoderamiento feminista".

Por su parte, el galardón Bibliotecaria de Honor 2026 ha sido otorgado a Carme Navarro Dolz, considerada "un referente en la coordinación de clubes de lectura en numerosas bibliotecas valencianas y una figura clave en la creación y mantenimiento de comunidades lectoras".

El jurado ha valorado especialmente "su capacidad de dinamización lectora, su vinculación continuada con el mundo bibliotecario y su trabajo riguroso en torno a los libros, la lectura y las bibliotecas, con especial incidencia en el fomento de la lectura en valenciano".

Mejores libros infantiles y juveniles

Los Premios Samaruc, organizados por el COBDCV, reconocen anualmente los mejores libros infantiles y juveniles escritos en valenciano por autores y autoras valencianas y se han consolidado como una de las grandes citas culturales vinculadas a la promoción de la lectura y la literatura infantil y juvenil en la Comunitat Valenciana.

Los títulos ganadores de los Premios Samaruc 2026 se mantendrán en secreto hasta el momento de la gala de entrega, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo en un evento que reunirá a escritores y escritoras, destacadas editoriales, profesionales del mundo cultural y educativo, bibliotecarios y representantes institucionales.

Los premios Samaruc ponen en valor las labores complementarias que realizan tanto los escritores y escritoras como los bibliotecarios, como impulsores de la lectura tanto entre la comunidad lectora como a la hora de impulsar este hábito entre los más pequeños. La buena salud de la que gozan los clubes de lectura y el crecimiento del mercado de la literatura infantil y juvenil son en buena medida activos que hay que situar en parte en el debe de estos profesionales.

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Asimismo, contribuyen a asentar el papel social que desempeñan las bibliotecas como motores de vertebración del ecosistema cultural de los municipios. Por que las bibliotecas son, además de espacios culturales, elementos que favorecen la cohesión social. Fomentar la lectura es, sin duda, uno de los retos de los bibliotecarios en plena era de las pantallas y las redes sociales.