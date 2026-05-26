Una concentración ante los hospitales denuncia "la situación límite" de la sanidad pública valenciana

Una concentración convocada por UGT Serveis Públics del País Valencià ante todos los hospitales de la Comunitat Valenciana este martes ha denunciado la "situación límite" de la sanidad pública valenciana. El sindicato critica el deterioro continuado del sistema sanitario público, con impacto directo en las condiciones laborales y la calidad asistencial que recibe la ciudadanía y la situación límite que atraviesan las plantillas.

Según un comunicado, UGT denuncia el incumplimiento de acuerdos por parte de la Conselleria de Sanidad y la ausencia de respuestas eficaces ante cuestiones que afectan de forma estructural al funcionamiento del sistema. Desde 2022 siguen pendientes compromisos adquiridos que no se han materializado, mientras la presión asistencial, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo continúan creciendo.

A esta situación se suma la excesiva burocracia, las dificultades para poner en marcha programas que reduzcan las demoras, el aumento de las listas de espera y la aprobación de decretos sin una negociación real y efectiva.

Todo ello, según UGT, está provocando un deterioro progresivo de las condiciones laborales y un profundo malestar entre el colectivo de profesionales de la salud que sostienen cada día la sanidad pública con esfuerzo, responsabilidad y profesionalidad. UGT exige el cumplimiento inmediato de los acuerdos ya firmados y la apertura de una negociación efectiva que permita dar respuesta a las principales reivindicaciones del personal.

Entre ellas, reclama la adecuada clasificación profesional del personal técnico medio y superior, la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales, el incremento de plantillas para aliviar la sobrecarga asistencial y la retirada de decretos y medidas no negociadas.

Noticias relacionadas

Para UGT es "inaceptable" que la Conselleria de Sanidad siga adoptando decisiones sin consenso con los agentes sociales y sin atender una realidad "cada vez más insostenible" en los centros sanitarios. Por ello, el sindicato ha iniciado estas movilizaciones para exigir soluciones reales, respeto a la negociación colectiva y el cumplimiento efectivo de los compromisos pendientes.